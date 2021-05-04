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Довіреним особам Тіхановської винесли вироки. Нібито готували захоплення влади

Новость на русском → Гомель, Вівторок 04 травня 2021 15:37
Довіреним особам Тіхановської винесли вироки. Нібито готували захоплення влади Фото: лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська (facebook com strana888)
Автор: РБК-Україна

Суд Залізничного району Гомеля виніс вироки чотирьом довіреним особам лідера білоруської опозиції Світлани Тіхановської. Їх звинуватили в підготовці заворушень і захоплення будівель державних органів.

Про це пише місцевий портал TUT.BY.

Повідомляється, що Юрія Власова засудили до 6,5 року колонії посиленого режиму, Тетяну Каневську - до 6 років колонії загального режиму, Дмитра Івашкова та Олександра Шабаліна - до 6 років колонії посиленого режиму. Саме такі терміни просило обвинувачення.

За даними білоруського слідства, вони нібито готувалися до заворушень і захоплення організацій в Гомелі за допомогою колишніх військових і співробітників силових органів. Потім вони провели зустріч з Тіхановською нібито з метою опрацювання і докладного планування своїх дій.

Слідчий комітет Білорусі опублікував відео, на якому обвинувачені нібито обговорювали з нею план з організації масових заворушень в Гомелі, а також захоплення будівель адміністрацій і виконкомів.

Чотирьох довірених осіб затримали ще до виборів з 6 по 8 серпня і пред'явили звинувачення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Комітет державної безпеки Білорусі вніс Тіхановську до списку причетних до тероризму.

На неї також відкрили справу через нібито підготовку терористичного акту. За даними слідства, вона нібито планувала вибухи і підпали в Мінську та інших містах Білорусі.

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Довіреним особам Тіхановської винесли вироки. Нібито готували захоплення влади
Довіреним особам Тіхановської винесли вироки. Нібито готували захоплення влади
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