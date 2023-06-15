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Доказала свою "живучесть". БМП Bradley спасла жизнь бойцам после попадания в нее ракеты

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Украина, Четверг 15 июня 2023 12:40
Доказала свою "живучесть". БМП Bradley спасла жизнь бойцам после попадания в нее ракеты Фото: БМП Bradley спасла жизнь бойцам ВСУ после попадания в нее ракеты и пожара (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Боевая машина пехоты (БМП) Bradley спасла экипаж бойцов ВСУ после того, как в нее попала ракета от "Града". Военные живы и здоровы, только у одного из них легкая контузия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

Так, во время боевого задания БМП получила прямое попадание ракеты в башню из "Града" и загорелась.

"Экипаж безопасно эвакуировался, а механик-водитель (на третьем фото, - ред.) отвел бронемашину на безопасные позиции и погасил. Последствия - легкая контузия у одного из воинов", - рассказала она.

По данным Маляр, экипаж продолжает выполнять задачи на другой технике, а поврежденный Bradley уже на ремонте.

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть - не просто слова. Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, спасающая жизнь", - отметила замминистра обороны.

Bradley для Украины

В апреле 2023 года Пентагон подтвердил прибытие части бронированных машин М2 Bradley, о предоставлении которых объявляли в США. Кроме того, в Минобороны Украины показали, как Украина уже наносит новый камуфляж на новую технику.

Для справки

БМП Bradley - основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. На базе машины создана гусеничная платформа Bradley. Она поступила на вооружение в 1981 году после длительных испытаний, продолжавшихся с 1964 года. Боевая машина получила название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.

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