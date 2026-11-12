Доведуть до штучного банкрутства: у громад забирають кошти, яких вони вже не заробляють

Радниця Голови Асоціації міст України Оксана Продан заявила, що вилучення коштів реверсної дотації з місцевих бюджетів у 2027 році може штучно довести фінансово спроможні громади до банкрутства.

За її словами під час виступу щодо збереження фінансової спроможності громад у Державному бюджеті на 2027 рік, чинний механізм розрахунку реверсу не враховує руйнування великої кількості українських підприємств, які раніше забезпечували податкові надходження до бюджетів громад.

"Сьогодні Асоціація міст України та всі муніципалітети покладають великі сподівання, по-перше, на Міністерство фінансів, яке має почути позицію народних депутатів України, а по-друге - безпосередньо на парламент. Адже цього року значна кількість народних депутатів підтримує збереження реверсної дотації в громадах", - зазначила Продан.

Вона також пояснила, що реверсна дотація передбачає вилучення частини коштів із бюджетів громад, які мають достатню податкову спроможність і не потребують базової дотації.

"Фактично йдеться про вилучення частини коштів у тих громад, які самостійно заробляють і створюють умови для розвитку бізнесу. При цьому розрахунок реверсу здійснюється за результатами попереднього року. Тобто у 2027 році вилучення коштів відбуватиметься на основі показників 2026-го", - наголосила вона.

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За словами радниці, особливу проблему становить те, що під час розрахунку майбутніх вилучень не враховуються наслідки руйнування українського бізнесу.

"Але ми маємо враховувати реальність: за останні місяці в Україні зруйновано значну кількість великих підприємств. Вони більше не генеруватимуть ті податкові надходження, які були закладені в попередніх розрахунках. Проте механізм вилучення коштів фактично продовжуватиме враховувати попередні показники. У результаті громади можуть опинитися в ситуації, коли від них вилучатимуть кошти, яких вони вже фактично не заробляють", - заявила вона.

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Оксана Продан підкреслила, що фінансова спроможність громад безпосередньо залежить від можливості залучати інвестиції, розвивати підприємництво та створювати робочі місця.

"І це створює серйозну загрозу. Адже громади, які сьогодні самостійно забезпечують свої бюджети, залучають інвестиції, створюють умови для розвитку підприємництва та нові робочі місця, можуть опинитися на межі фінансової неспроможності через механізм, який не враховує реальних економічних обставин", - наголосила вона і пояснила, якщо не зберегти реверсні кошти у місцевих бюджетах, наслідки можуть бути серйозні.

"Якщо не зберегти реверсні кошти в місцевих бюджетах на 2027 рік, ми ризикуємо штучно поставити фінансово спроможні громади в умови, за яких вони не зможуть виконувати свої зобов'язання та підтримувати економічну активність на своїх територіях. Цього не можна допустити", - наголосила радниця.

Вона подякувала народним депутатам, які підтримують збереження коштів у місцевих бюджетах.

"Тому ще раз хочу подякувати народним депутатам України, які розуміють масштаб цієї проблеми та сьогодні консолідовано виступають за збереження коштів у громадах. Це питання не просто місцевих бюджетів - це питання економічної стійкості громад і здатності країни відновлюватися навіть в умовах війни", - підсумувала Оксана Продан.