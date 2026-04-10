Доведіть ШІ, що він не живий: творці культової 1000xResist анонсували незвичайну гру

Сюжет з етичними дилемами

Як у попередній роботі студії, події Prove You're Human розгортаються у далекому майбутньому. Гравцеві випадає роль цифрового клона людини, якого найняли для специфічного завдання: переконати систему штучного інтелекту, що вона не є живою.

"ШІ наважується мріяти, що він - людина. Вас найняли, щоб поставити її на місце", - йдеться в описі гри.

Ситуація ускладнюється тим, що сам головний герой також не є людиною у фізичному розумінні. Розробники переконані: саме це створює глибокий конфлікт ідентичності.

Геймплей та візуальний стиль

Ігровий процес міститиме дослідження навколишнього середовища, спілкування зі співробітниками корпорації та контроль за фізичним тілом цифрового клона. Цікавою особливістю стане механіка створення та вирішення капчі (CAPTCHA). Це підкреслить тему "доведення людяності".

Розробники обрали унікальний візуальний стиль, інтегрувавши реальні кадри Ванкувера у віртуальний ландшафт.

"Ванкувер - відоме кіномісто. Ми використовуємо цю інфраструктуру, щоб надати людським формам у грі відчуття тактильності", - заявив засновник Sunset Visitor Ремі Сіу.

Коли чекати на вихід гри

Розробники представили трейлер-анонс - точна дата релізу наразі невідома. А проте гру вже можна додати до списку бажаного у магазині Steam.

Враховуючи успіх 1000xResist, новий проєкт уже називають однією з найочікуваніших інді-ігор у жанрі наукової фантастики.