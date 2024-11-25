Доведеться заплатити більше. Коли чоловікам загрожують подвійні штрафи від ТЦК

Коли подвоюють суму штрафу від ТЦК

"Закон не передбачає автоматичного "подвоєння" штрафу. Його сума збільшується вдвічі тільки у випадку, якщо його не оплатити вчасно", – пояснює Зал.

Юрист зазначає, що особі надають 10 днів з моменту отримання постанови на сплату такого штрафу або його оскарження.

"У разі якщо особа вчасно не сплатила штраф та не оскаржила його – постанова передається до виконавчої служби й такий штраф подвоюється", – говорить експерт.

Як оскаржити штраф від ТЦК

Підстави для оскарження штрафу від ТЦК та СП:

неправильне повідомлення про явку

помилки в оформленні штрафу

порушення повноважень комісії

Штраф накладено необґрунтовано, якщо:

особа не підлягає військовому обліку через вік, стан здоров’я чи сімейні обставини

неявка була з поважних причин (лікування, відрядження, важливі обов’язки) з документальним підтвердженням

помилки в документах, що вплинули на рішення

неправомірні дії ТЦК

"Штраф за порушення правил військового обліку оскаржується шляхом подання позовної заяви до судів загальної юрисдикції", – пояснює Зал.

На час розгляду позовної заяви строки на сплату штрафу призупиняється. У разі ж якщо на особу відкрито виконавче провадження, слід подбати про те, щоб таке провадження було зупинено. Робиться це шляхом подачі відповідного клопотання до виконавчої служби.

Що буде, якщо не сплатити "подвоєний" штраф

Якщо порушник не сплачує штраф, то виконавча служба має право накласти арешт його банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно.

"Якщо розмір штрафу не перевищує 160 тисяч гривень, житло чи земельна ділянка не підлягають примусовому продажу для покриття боргу за таким провадженням", – каже Зал.

Юрист радить своєчасно скористатися правом на оскарження штрафу, якщо є для цього підстави, або ж оплатити його у встановлені терміни, щоб уникнути арешту майна та блокування банківських рахунків.