Придется заплатить больше. Когда мужчинам грозят двойные штрафы от ТЦК

Когда удваивают сумму штрафа от ТЦК

"Закон не предусматривает автоматического "удвоения" штрафа. Его сумма увеличивается вдвое только в случае, если его не оплатить вовремя", – объясняет Зал.

Юрист отмечает, что нарушителю предоставляется 10 дней с момента получения постановления на уплату такого штрафа или его обжалование.

"В случае если человек своевременно не уплатил штраф и не обжаловал его – постановление передается в исполнительную службу и такой штраф удваивается", – говорит эксперт.

Как обжаловать штраф от ТЦК

Основания для обжалования штрафа от ТЦК и СП:

неверное сообщение о явке

ошибки в оформлении штрафа

нарушение полномочий комиссии

Штраф наложен необоснованно, если:

лицо не подлежит военному учету через возраст, состояние здоровья или семейные обстоятельства

неявка была по уважительным причинам (лечение, командировки, важные обязанности) с документальным подтверждением

ошибки в документах, которые повлияли на решение

неправомерные действия ТЦК

"Штраф за нарушение правил военного учета обжалуется путем подачи искового заявления в суды общей юрисдикции", – объясняет Зал.

На время рассмотрения искового заявления срок на уплату штрафа приостанавливается. В случае если на лицо открыто исполнительное производство, следует позаботиться о том, чтобы такое производство было остановлено. Делается это путем подачи соответствующего ходатайства в исполнительную службу.

Что будет, если не оплатить "удвоенный" штраф

Если нарушитель не платит штраф, то исполнительная служба имеет право наложить арест на его банковские счета, движимое и недвижимое имущество.

"Если размер штрафа не превышает 160 тысяч гривен, жилье или земельный участок не подлежат принудительной продаже для покрытия долга по такому производству", – говорит Зал.

Юрист советует своевременно воспользоваться правом на обжалование штрафа, если есть для этого основания, или оплатить его в установленные сроки, чтобы избежать ареста имущества и блокирования банковских счетов.