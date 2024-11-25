Придется заплатить больше. Когда мужчинам грозят двойные штрафы от ТЦК

Мужчинам призывного возраста за нарушение правил военного учета, в частности, необновление персональных данных в ТЦК, грозит штраф в размере от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен. Но при определенных обстоятельствах его сумму могут удвоить.
РБК-Украина расспросила юриста практики административного права Дмитрия Зала о том, когда мужчинам грозит двойной штраф от ТЦК.
"Закон не предусматривает автоматического "удвоения" штрафа. Его сумма увеличивается вдвое только в случае, если его не оплатить вовремя", – объясняет Зал.
Юрист отмечает, что нарушителю предоставляется 10 дней с момента получения постановления на уплату такого штрафа или его обжалование.
"В случае если человек своевременно не уплатил штраф и не обжаловал его – постановление передается в исполнительную службу и такой штраф удваивается", – говорит эксперт.
Основания для обжалования штрафа от ТЦК и СП:
Штраф наложен необоснованно, если:
"Штраф за нарушение правил военного учета обжалуется путем подачи искового заявления в суды общей юрисдикции", – объясняет Зал.
На время рассмотрения искового заявления срок на уплату штрафа приостанавливается. В случае если на лицо открыто исполнительное производство, следует позаботиться о том, чтобы такое производство было остановлено. Делается это путем подачи соответствующего ходатайства в исполнительную службу.
Если нарушитель не платит штраф, то исполнительная служба имеет право наложить арест на его банковские счета, движимое и недвижимое имущество.
"Если размер штрафа не превышает 160 тысяч гривен, жилье или земельный участок не подлежат принудительной продаже для покрытия долга по такому производству", – говорит Зал.
Юрист советует своевременно воспользоваться правом на обжалование штрафа, если есть для этого основания, или оплатить его в установленные сроки, чтобы избежать ареста имущества и блокирования банковских счетов.
Читайте также о том, что 16-летним юношам нужно становиться на учет призывников, иначе им грозит штраф. Для этого следует обратиться с заявлением в ТЦК по месту прописки.
Ранее мы писали о том, что ТЦК во время военного положения уполномочены проводить мобилизационные мероприятия, но некоторые их действия могут расцениваться как противоправные. В первую очередь, военнослужащие не имеют права принудительно сопровождать гражданина без судебного решения или полиции, нарушать процедуру медицинского осмотра или разглашать персональные данные.
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