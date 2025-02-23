Доведеться повернути 90 млн євро? Польщу викрили в корупції на генераторах для України

Польща потрапила в скандал із закупівлею генераторів для України. Через фінансові зловживання Польщі доведеться повернути понад 91 млн євро.

Про це РБК-Україна з посиланням на RMF FM .

" Ми дотримуємося політики нульової терпимості щодо будь-яких звинувачень у шахрайстві, корупції та неправомірних діях у проєктах, що фінансуються Європейським союзом", - заявив представник Єврокомісії в заяві, надісланій виданню.

Відомо й те, що Єврокомісія проведе остаточну оцінку проєкту із закупівлі генераторів для України, що фінансується за рахунок коштів ЄС, наступного року, тобто після закінчення періоду субсидування.

Заява OLAF

Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) в опублікованій у заяві повідомило про завершення розслідування і рекомендувало стягнути понад 91 млн євро , які мали бути використані для закупівлі та постачання електрогенераторів в Україну .

OLAF заявило, що розслідування виявило, серед іншого, "завищення цін, відсутність конкуренції та надання неправомірних переваг деяким підрядникам".

"Докази, зібрані під час розслідування OLAF, яке почалося в липні 2023 року, виявили завищення цін, відсутність конкуренції та надання неправомірних переваг деяким підрядникам", - наголосили в OLAF.

Управління також зібрало докази, які свідчать про те, що RARS надавало неправомірні переваги підрядникам, видаючи великі аванси без достатніх гарантій, тим самим піддаючи "фонди ЄС значному фінансовому ризику".

За даними Офісу, деякі підрядники стягували з RARS (Урядове агентство зі стратегічних резервів, - ред.) плату на 40% більшу, ніж витрати на купівлю, що призводить до значного завищення цін на генератори, які фінансуються ЄС.

У заяві OLAF йдеться й про те, що розслідування шахрайства завершено в червні 2024 року. А розслідування "призвело до арешту щонайменше трьох осіб".

Що відомо про повернення коштів

Європейська комісія підписала угоду з Урядовим агентством зі стратегічних резервів на фінансування генераторів для України в розмірі понад 114 млн євро з терміном реалізації проєкту до вересня 2026 року .

Таким чином, звіт, у якому буде вказано наслідки фінансових зловживань , буде підготовлено тільки 2026 року .

"Це стане основою для ухвалення конкретного законного рішення ЄК щодо повернення грошей Польщею . Потім ЄК встановить конкретні щоденні терміни оплати ", - наголошується в статті.

OLAF доручив Європейській комісії повернути трохи більше ніж 91 млн євро, уже виплачених як авансове фінансування, тож, як повідомили RMF FM, це буде максимальна сума, що підлягає поверненню .