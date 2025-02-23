Придется вернуть 90 млн евро? Польшу уличили в коррупции на генераторах для Украины

Польша попала в скандал с закупкой генераторов для Украины. Из-за финансовых злоупотреблений Польше предстоит вернуть больше 91 млн евро.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .

" Мы придерживаемся политики нулевой терпимости в отношении любых обвинений в мошенничестве, коррупции и неправомерных действиях в проектах, финансируемых Европейским союзом", - заявил представитель Еврокомиссии в заявлении, направленном изданию.

Известно и то, что Еврокомиссия проведет окончательную оценку проекта по закупке генераторов для Украины, финансируемого за счет средств ЕС, в следующем году, то есть после окончания периода субсидирования.

Заявление OLAF

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) в опубликованном во заявлении сообщило о завершении расследования и рекомендовало взыскать более 91 млн евро , которые должны были быть использованы для закупки и поставки электрогенераторов в Украину .

OLAF заявило, что расследование выявило, среди прочего, "завышение цен, отсутствие конкуренции и предоставление неправомерных преимуществ некоторым подрядчикам".

"Доказательства, собранные в ходе расследования OLAF, которое началось в июле 2023 года, выявили завышение цен, отсутствие конкуренции и предоставление неправомерных преимуществ некоторым подрядчикам", - подчеркнули в OLAF.

Управление также собрало доказательства, свидетельствующие о том, что RARS предоставляло неправомерные преимущества подрядчикам, выдавая крупные авансы без достаточных гарантий, тем самым подвергая "фонды ЕС значительному финансовому риску".

По данным Офиса, некоторые подрядчики взимали с RARS (Правительственное агентство по стратегическим резервам, - ред) плату на 40% больше, чем затраты на покупку, что приводит к значительному завышению цен на генераторы, финансируемые ЕС.

В заявлении OLAF говорится и то, что что расследование мошенничества завершено в июне 2024 года. А расследование "привело к аресту по меньшей мере трех человек".

Что известно о возврате средств

Европейская комиссия подписала соглашение с Правительственным агентством по стратегическим резервам на финансирование генераторов для Украины в размере более 114 млн евро со сроком реализации проекта до сентября 2026 года.

Таким образом, отчет, в котором будут указаны последствия финансовых злоупотреблений , будет подготовлен только в 2026 году .

"Это станет основой для принятия конкретного законного решения ЕК относительно возврата денег Польшей . Затем ЕК установит конкретные ежедневные сроки оплаты ", - отмечается в статье.

OLAF поручил Европейской комиссии вернуть чуть более 91 млн евро, уже выплаченных в качестве авансового финансирования, поэтому, как сообщили RMF FM, это будет максимальная сумма, подлежащая возврату.