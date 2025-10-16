ua en ru
"Довбуш Карпатський Чорна Смородина" та "Медовий": нова інтерпретація традицій

Україна, Четвер 16 жовтня 2025 11:32
"Довбуш Карпатський Чорна Смородина" та "Медовий": нова інтерпретація традицій Фото: "Довбуш Карпатський Чорна Смородина" та "Медовий" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Забудьте уявлення про те, яким має бути коньяк. Бренд "Довбуш Карпатський" продовжує відкривати несподівані грані у світі класики, презентуючи свіжий дует - Чорна Смородина та Медовий. Це більше, ніж смаки. Це історії, знайомі кожному з дитинства, але переосмислені в дорослому стилі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Чорна Смородина - смак, який повертає у літо

У кожного в пам’яті є кущ чорної смородини з бабусиного городу. Стиглі ягоди на сонці, терпкий аромат на долонях, компоти, варення, пироги - у всіх ці спогади пахнуть щасливим та безтурботним дитинством.

"Довбуш Карпатський Black Currant" - це саме той аромат і смак, тільки в "дорослому" виконанні. Напій має бурштиновий колір середньої насиченості. В ароматі - соковита стигла ягода чорної смородини, доповнена нотками смородинових бруньок, карамелі й витриманого дуба. На смак - м’який, гармонійний, з легкою солодкістю, чудово інтегрованим алкоголем і ягідно-древесним післясмаком.

Цей коньяк - ідеальний компаньйон до темного шоколаду, ягідних десертів, а ще - до тих моментів, коли хочеться побути собою.

А завдяки оптимальній міцності 30%, збалансованому профілю та глибокому ягідному букету, він ідеально підходить як основа для коктейлів. Додайте лід, кілька крапель апельсинового бітера чи м’яту - і отримайте абсолютно новий смаковий досвід.

Медовий - тепло української душі в кожному ковтку

Медові напої - частина української історії. Протягом століть мед був єдиним хмільним напоєм наших предків: його пили в княжих палатах і монастирях, варили вдома, продавали на ярмарках. Професія медовара вважалася однією з найшанованіших, а мед на столі - символом достатку, тепла й радості.

"Довбуш Карпатський Медовий" - це данина традиції в абсолютно новому звучанні.

Інтенсивний аромат акацієвого меду, липового чаю, сушеної м’яти й абрикосового джему. Оксамитовий, солодкий смак із витонченим спиртовим балансом і довгим післясмаком.

Щоб "Довбуш Карпатський Медовий" розкрив свій характер повністю, його обов’язково варто подавати охолодженим. Ідеальна температура - приблизно 16°C: саме за таких умов усі нотки звучать чисто, збалансовано і без надмірної солодкості.

Цей напій чудово поєднується з десертами - крем-брюле, круасанами, гомбовцями або навіть класичним медівником. Але найбільше він пасує до затишних вечорів, коли хочеться підняти келих за тишу, тепло і себе.

Довбуш - не просто коньяк. Це ритуал

Обидва напої - це крок у бік сучасності з глибоким корінням у минулому. У світі, де важлива автентичність, "Довбуш Карпатський" дарує змогу відчути нове в знайомому, зберігаючи дух України у кожній краплі.

Обирай те, що ближче до тебе: ягідна свіжість чи медова ніжність. А краще - обидва. Бо "Довбуш Карпатський" - це про вибір із характером.

