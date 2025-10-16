ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

"Довбуш Карпатский Черная Смородина" и "Медовый": новая интерпретация традиций

Украина, Четверг 16 октября 2025 11:32
UA EN RU
"Довбуш Карпатский Черная Смородина" и "Медовый": новая интерпретация традиций Фото: "Довбуш Карпатский Черная Смородина" и "Медовый" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Забудьте представления о том, каким должен быть коньяк. Бренд "Довбуш Карпатский" продолжает открывать неожиданные грани в мире классики, представляя свежий дуэт - Черная Смородина и Медовый. Это больше, чем вкусы. Это истории, знакомые каждому с детства, но переосмысленные во взрослом стиле.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

Черная Смородина - вкус, который возвращает в лето

У каждого в памяти есть куст черной смородины с бабушкиного огорода. Спелые ягоды на солнце, терпкий аромат на ладонях, компоты, варенье, пироги - у всех эти воспоминания пахнут счастливым и беззаботным детством.

"Довбуш Карпатский Black Currant" - это именно тот аромат и вкус, только во "взрослом" исполнении. Напиток имеет янтарный цвет средней насыщенности. В аромате - сочная спелая ягода черной смородины, дополненная нотками смородиновых почек, карамели и выдержанного дуба. На вкус - мягкий, гармоничный, с легкой сладостью, прекрасно интегрированным алкоголем и ягодно-древесным послевкусием.

Этот коньяк - идеальный компаньон к темному шоколаду, ягодным десертам, а еще - к тем моментам, когда хочется побыть собой.

А благодаря оптимальной крепости 30%, сбалансированному профилю и глубокому ягодному букету, он идеально подходит как основа для коктейлей. Добавьте лед, несколько капель апельсинового битера или мяту - и получите совершенно новый вкусовой опыт.

Медовый - тепло украинской души в каждом глотке

Медовые напитки - часть украинской истории. На протяжении веков мед был единственным хмельным напитком наших предков: его пили в княжеских палатах и монастырях, варили дома, продавали на ярмарках. Профессия медовара считалась одной из самых почитаемых, а мед на столе - символом достатка, тепла и радости.

"Довбуш Карпатский Медовый" - это дань традиции в совершенно новом звучании.

Интенсивный аромат акациевого меда, липового чая, сушеной мяты и абрикосового джема. Бархатный, сладкий вкус с утонченным спиртовым балансом и долгим послевкусием.

Чтобы "Довбуш Карпатский Медовый" раскрыл свой характер полностью, его обязательно стоит подавать охлажденным. Идеальная температура - примерно 16°C: именно при таких условиях все нотки звучат чисто, сбалансировано и без чрезмерной сладости.

Этот напиток прекрасно сочетается с десертами - крем-брюле, круассанами, гомбовцами или даже классическим медовиком. Но больше всего он подходит к уютным вечерам, когда хочется поднять бокал за тишину, тепло и себя.

Довбуш - не просто коньяк. Это ритуал

Оба напитка - это шаг в сторону современности с глубокими корнями в прошлом. В мире, где важна аутентичность, "Довбуш Карпатский" дарит возможность почувствовать новое в знакомом, сохраняя дух Украины в каждой капле.

Выбирай то, что ближе к тебе: ягодная свежесть или медовая нежность. А лучше - оба. Потому что "Довбуш Карпатский" - это о выборе с характером.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Киев и ряд областей в Украине ввели экстренные отключения света: полный перечень
Киев и ряд областей в Украине ввели экстренные отключения света: полный перечень
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит