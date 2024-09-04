Андрій Лунін може стати першим українцем-володарем Трофею Яшина: що відомо

Воротар збірної України і мадридського "Реала" Андрій Лунін номінований на Трофей Яшина - це персональна нагорода, яка вручається кращому голкіперу світу за підсумками попереднього сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьку національну спортивну газету L'Équipe.
Нагорода буде вручена на гала-концерті, що відбудеться 28 жовтня у Парижі.
Це престижна футбольна нагорода, названа на честь легендарного воротаря Льва Яшина. Її вручають щорічно найкращому голкіперу світу за версією журналу France Football.
Ідея створити таку нагороду виникла у 2019 році з нагоди 90-річчя від дня народження Яшина.
Щоб визначити найкращого воротаря року, журі враховує такі фактори:
З моменту свого заснування Трофей Яшина вже встигли завоювати такі видатні голкіпери, як Аліссон Беккер, Джанлуїджі Доннарумма і Тібо Куртуа.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що українського футболіста Артема Довбика номінували на "Золотий м'яч".
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