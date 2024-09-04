Андрій Лунін може стати першим українцем-володарем Трофею Яшина: що відомо

Хто номінований на Трофей Яшина-2024











Гіоргі Мамардашвілі









Нагорода буде вручена на гала-концерті, що відбудеться 28 жовтня у Парижі.

Що відомо про Трофей Яшина

Це престижна футбольна нагорода, названа на честь легендарного воротаря Льва Яшина. Її вручають щорічно найкращому голкіперу світу за версією журналу France Football.

Ідея створити таку нагороду виникла у 2019 році з нагоди 90-річчя від дня народження Яшина.

Щоб визначити найкращого воротаря року, журі враховує такі фактори:

успіхи клубу протягом року, особливо в найважливіших турнірах

кількість "сухих" матчів кіпера, відбитих пенальті, ефективні сейви

наскільки важливим був голкіпер для успіху своєї команди.

З моменту свого заснування Трофей Яшина вже встигли завоювати такі видатні голкіпери, як Аліссон Беккер, Джанлуїджі Доннарумма і Тібо Куртуа.