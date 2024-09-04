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Андрій Лунін може стати першим українцем-володарем Трофею Яшина: що відомо

Фото: Андрій Лунін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Воротар збірної України і мадридського "Реала" Андрій Лунін номінований на Трофей Яшина - це персональна нагорода, яка вручається кращому голкіперу світу за підсумками попереднього сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьку національну спортивну газету L'Équipe.

Хто номінований на Трофей Яшина-2024

  • Гіоргі Мамардашвілі

Нагорода буде вручена на гала-концерті, що відбудеться 28 жовтня у Парижі.

 

Що відомо про Трофей Яшина

Це престижна футбольна нагорода, названа на честь легендарного воротаря Льва Яшина. Її вручають щорічно найкращому голкіперу світу за версією журналу France Football.

Ідея створити таку нагороду виникла у 2019 році з нагоди 90-річчя від дня народження Яшина. 

Щоб визначити найкращого воротаря року, журі враховує такі фактори:

  • успіхи клубу протягом року, особливо в найважливіших турнірах
  • кількість "сухих" матчів кіпера, відбитих пенальті, ефективні сейви
  • наскільки важливим був голкіпер для успіху своєї команди.

З моменту свого заснування Трофей Яшина вже встигли завоювати такі видатні голкіпери, як Аліссон Беккер, Джанлуїджі Доннарумма і Тібо Куртуа.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українського футболіста Артема Довбика номінували на "Золотий м'яч".

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Золотий м'ячАндрій ЛунінАртем ДовбикФутбол