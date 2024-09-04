Андрей Лунин может стать первым украинцем-обладателем Трофея Яшина: что известно

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин номинирован на Трофей Яшина - это персональная награда, которая вручается лучшему голкиперу мира по итогам предыдущего сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую национальную спортивную газету L'Équipe.
Награда будет вручена на гала-концерте, который состоится 28 октября в Париже.
Это престижная футбольная награда, названная в честь легендарного вратаря Льва Яшина. Ее вручают ежегодно лучшему голкиперу мира по версии журнала France Football.
Идея создать такую награду возникла в 2019 году по случаю 90-летия со дня рождения Яшина.
Чтобы определить лучшего вратаря года, жюри учитывает следующие факторы:
С момента своего основания Трофей Яшина уже успели завоевать такие выдающиеся голкиперы как Алиссон Беккер, Джанлуиджи Доннарумма и Тибо Куртуа.
Напомним, ранее стало известно, что украинского футболиста Артема Довбика номинировали на "Золотой мяч".
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