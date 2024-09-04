Андрей Лунин может стать первым украинцем-обладателем Трофея Яшина: что известно

Кто номинирован на Трофей Яшина-2024











Гиорги Мамардашвили









Награда будет вручена на гала-концерте, который состоится 28 октября в Париже.

Что известно о Трофее Яшине

Это престижная футбольная награда, названная в честь легендарного вратаря Льва Яшина. Ее вручают ежегодно лучшему голкиперу мира по версии журнала France Football.

Идея создать такую награду возникла в 2019 году по случаю 90-летия со дня рождения Яшина.

Чтобы определить лучшего вратаря года, жюри учитывает следующие факторы:

успехи клуба в течение года, особенно в важнейших турнирах

количество "сухих" матчей кипера, отраженных пенальти, эффективные сейвы

сколь важен был голкипер для успеха своей команды.

С момента своего основания Трофей Яшина уже успели завоевать такие выдающиеся голкиперы как Алиссон Беккер, Джанлуиджи Доннарумма и Тибо Куртуа.