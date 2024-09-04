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Андрей Лунин может стать первым украинцем-обладателем Трофея Яшина: что известно

Фото: Андрей Лунин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин номинирован на Трофей Яшина - это персональная награда, которая вручается лучшему голкиперу мира по итогам предыдущего сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французскую национальную спортивную газету L'Équipe.

Кто номинирован на Трофей Яшина-2024

  • Гиорги Мамардашвили

Награда будет вручена на гала-концерте, который состоится 28 октября в Париже.

 

Что известно о Трофее Яшине

Это престижная футбольная награда, названная в честь легендарного вратаря Льва Яшина. Ее вручают ежегодно лучшему голкиперу мира по версии журнала France Football.

Идея создать такую награду возникла в 2019 году по случаю 90-летия со дня рождения Яшина.

Чтобы определить лучшего вратаря года, жюри учитывает следующие факторы:

  • успехи клуба в течение года, особенно в важнейших турнирах
  • количество "сухих" матчей кипера, отраженных пенальти, эффективные сейвы
  • сколь важен был голкипер для успеха своей команды.

С момента своего основания Трофей Яшина уже успели завоевать такие выдающиеся голкиперы как Алиссон Беккер, Джанлуиджи Доннарумма и Тибо Куртуа.

Напомним, ранее стало известно, что украинского футболиста Артема Довбика номинировали на "Золотой мяч".

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Золотой мячАндрей ЛунинАртем ДовбикФутбол