Довбик забив – "Рома" перевернула гру в Серії А

Італія, Серія А, 22-й тур

"Удінезе" – "Рома" – 1:2

Голи: Лукка, 38 – Пеллегріні, 50 (пенальті), Довбик, 64 (пенальті)

Команди ідуть зовсім поруч у турнірній таблиці. Перед очним поєдинком їх розділяло лише одне очко. Римляни з 27-ма балами посідали 9-те місце, а їхній суперник, з 26-ма – 10-те.

У першому колі "Рома" легко розбила "Удінезе" з рахунком 3:0. Один з м'ячів записав на свій рахунок Довбик.

У звітній зустрічі перемога далась "вовкам" навпаки дуже важко. "Удінезе" повів у рахунку в першому таймі – Лоренцо Лукка відзначився після розіграшу штрафного. Перед самою перервою Довбик вразив ворота господарів, але суддя зафіксував офсайд.

В другому таймі "Рома" перевернула гру. Вже на 50-й хвилині "вовки" отримали право на пенальті. До "точки" підійшов капітан команди Лоренцо Пеллегріні і не схибив.

А на 64-й хвилині гості повели в рахунку. Суддя знову призначяив пенальті на їхню користь. Але цього разу вирок взявся виконувати Довбик. Українець майстерно розвів воротаря і м'яч по різних кутах.

Вітчизняний форвард втретє поспіль забив за "Рому" в чемпіонаті Італії. Загалом це 12-й гол для українця за римську команду. Довбик допоміг "вовкам" перервати 18-матчеву серію без перемог у виїзних поєдинках.

"Рома" збагатилася трьома очками, але все одно не зрушила з 9-ї позиції в таблиці. Зараз у активі команди 30 пунктів. Лідирує в чемпіонаті Італії з 53-ма балами "Наполі", який на шість очок випереджає міланський "Інтер".