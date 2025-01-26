Довбик забил - "Рома" перевернула игру в Серии А

Италия, Серия А, 22-й тур

"Удинезе" - "Рома" - 1:2

Голы: Лукка, 38 - Пеллегрини, 50 (пенальти), Довбик, 64 (пенальти)

Команды идут совсем рядом в турнирной таблице. Перед очным поединком их разделяло лишь одно очко. Римляне с 27-ю баллами занимали 9-е место, а их соперник, с 26-ю - 10-е.

В первом круге "Рома" легко разбила "Удинезе" со счетом 3:0. Один из мячей записал на свой счет Довбик.

В отчетной встрече победа далась "волкам" наоборот очень тяжело. "Удинезе" повел в счете в первом тайме - Лоренцо Лукка отличился после розыгрыша штрафного. Перед самым перерывом Довбик поразил ворота хозяев, но судья зафиксировал офсайд.

Во втором тайме "Рома" перевернула игру. Уже на 50-й минуте "волки" получили право на пенальти. К "точке" подошел капитан команды Лоренцо Пеллегрини и не промахнулся.

А на 64-й минуте гости повели в счете. Судья снова назначал пенальти в их пользу. Но на этот раз приговор взялся исполнять Довбык. Украинец мастерски развел вратаря и мяч по разным углам.

Отечественный форвард в третий раз подряд забил за "Рому" в чемпионате Италии. В целом это 12-й гол для украинца за римскую команду. Довбик помог "волкам" прервать 18-матчевую серию без побед в выездных поединках.

"Рома" обогатилась тремя очками, но все равно не сдвинулась с 9-й позиции в таблице. Сейчас в активе команды 30 пунктов. Лидирует в чемпионате Италии с 53-мя баллами "Наполи", который на шесть очков опережает миланский "Интер".