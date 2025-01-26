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"Жирона" з Циганковим програла матч за три хвилини

Мадрид, Неділя 26 січня 2025 17:37
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"Жирона" з Циганковим програла матч за три хвилини Фото: Віктор Циганков (x.com/gironafc)
Автор: Андрій Костенко

"Жирона" прикро поступилась в матчі 21-го туру іспанської Ла Ліги проти "Райо Вальєкано".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 21-й тур

"Райо Вальєкано" – "Жирона" – 2:1

Голи: Нтека, 80, 83 – Хіль, 58

"Жирона", для якої незвично та проблематично змагатися на декількох фронтах – зокрема в національній першості та Лізі чемпіонів, намагається шукати варіанти. Але іноді це приводить до прикрих невдач.

От і в черговому матчі Ла Ліги наставник каталонців Мічел дав перепочити українцю Віктору Циганкову, який вперше за останні три поєдинки залишився поза межами основи. Через це більше навантаження лягло на плечі інших лідерів команди. Що теж мало свої наслідки.

Вже в першому таймі два футболісти гостей отримали травми. Спочатку замінили захисника Дейлі Блінда. А у перерві – замість травмованого воротаря Пауло Гассаніги вийшов резервний голкіпер Пау Лопес.

Незважаючи на це, саме "Жирона" відкрила рахунок у матчі. В середині другого тайму Браян Хіль на дальній стійці замкнув передачу Івана Мартіна. Однак втримати результат не вдалось.

На 70-й хвилині на полі з'явився Циганков. І за іронією долі саме за час перебування українця на полі "Жирона" пропустила двічі. Протягом трьох хвилин дубль оформив нападник господарів Ренді Нтека.

"Жирона" з 28-ма балами залишилась на 9-й сходинці в турнірній таблиці. Лідирує в чемпіонаті зі 49-ма пунктами мадридський "Реал", який на чотири очки випереджає земляків з "Атлетіко".

Раніше Забарний долучився до розгрому, а Миколенко залишив небезпечну зону в АПЛ.

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