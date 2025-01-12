Довбик врятував "Рому" від поразки в Серії А: десятий гол українця

Італія, Серія А, 20-й тур

"Болонья" – "Рома" – 2:2

Голи: Даллінга, 61, Фергюсон, 65 (пенальті) – Салемакерс, 58, Довбик, 90+8 (пенальті)

У першому таймі територіальна та ігрова перевага була на боці господарів. Проте до чогось серйозного біля воріт столичної команди справа так і не дійшла. Не було нагод відзначитися і в гостей. Тому не дивно, що на перерву суперники пішли за нулів на табло.

Після відпочинку "Болонья" продовжувала тиснути, але сама отримала гол у власні ворота. Одна з небагатьох атак римлян спочатку не виглядала перспективною. Але все вирішили індивідуальні дії вінгера "вовків" Салемакерса та помилка кіпера "Болоньї" Скорупського. Перший продерся крізь оборону суперників та пробив з-під захисника. А другий – припустився помилки, пропустивши м'яч під руками.

Цей гол оживив гру. Але події пішли зовсім не в тому напрямку, на який сподівались уболівальники "Роми". Гол не став плацдармом для подальшого розвитку атакувальних дій гостей. Навпаки, розізлив футболістів "Болоньї", які побігли вперед зі ще більшим завзяттям.

Вже через три хвилини Даллінга опинився на самоті перед воротами "Роми" та буквально розстріляв воротаря Свілара. Ще через чотири – "Болонья" отримала право на пенальті. Капітан "Роми" Пеллегріні затримав руками у штрафному форварда суперників Одгора. А капітан "Болоньї" Фергюсон чітко реалізував удар з точки.

Матч йшов до перемоги господарів, поки вже в компенсований час у останній атаці "Роми" м'яч не влучив у руку захиснику "Болоньї" Лукумі. Арбітр після пергляду VAR вказав на 11-метрову позначку. Пенальті взявся виконувати Довбик і не схибив. Це був 6-й гол українця в Серії А. Та 10-й загалом у футболці "Роми".

"Вовки", врятувавши нічию, зараз перебувають на 10-й позиції в Серії А, маючи 24 очки. "Болонья" залишилась 7-ю з 29-ма пунктами. Лідирує в чемпіонаті "Наполі" – 44 бали.

Фото: Артем Довбик (x.com/ASRomaEN)