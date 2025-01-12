Довбик спас "Рому" от поражения в Серии А: десятый гол украинца

Италия, Серия А, 20-й тур

"Болонья" - "Рома" - 2:2

Голы: Даллинга, 61, Фергюсон, 65 (пенальти) - Салемакерс, 58, Довбик, 90+8 (пенальти)

В первом тайме территориальное и игровое преимущество было на стороне хозяев. Однако до чего-то серьезного у ворот столичной команды дело так и не дошло. Не было возможностей отличиться и у гостей. Поэтому неудивительно, что на перерыв соперники ушли при нулях на табло.

После отдыха "Болонья" продолжала давить, но сама получила гол в свои ворота. Одна из немногих атак римлян поначалу не выглядела перспективной. Но все решили индивидуальные действия вингера "волков" Салемакерса и ошибка кипера "Болоньи" Скорупского. Первый продрался сквозь оборону соперников и пробил из-под защитника. А второй - допустил ошибку, пропустив мяч под руками.

Этот гол оживил игру. Но события пошли совсем не в том направлении, на которое надеялись болельщики "Ромы". Гол не стал плацдармом для дальнейшего развития атакующих действий гостей. Наоборот, разозлил футболистов "Болоньи", которые побежали вперед с еще большим рвением.

Уже через три минуты Даллинга оказался в одиночестве перед воротами "Ромы" и буквально расстрелял вратаря Свилара. Еще через четыре - "Болонья" получила право на пенальти. Капитан "Ромы" Пеллегрини задержал руками в штрафной форварда соперников Одгора. А капитан "Болоньи" Фергюсон четко реализовал удар с точки.

Матч шел к победе хозяев, пока уже в компенсированное время в последней атаке "Ромы" мяч не попал в руку защитнику "Болоньи" Лукуми. Арбитр после просмотра VAR указал на 11-метровую отметку. Пенальти взялся исполнять Довбик и не промахнулся. Это был 6-й гол украинца в Серии А. И 10-й в целом в футболке "Ромы".

"Волки", спасая ничью, сейчас находятся на 10-й позиции в Серии А, имея 24 очка. "Болонья" осталась 7-й с 29-ю пунктами. Лидирует в чемпионате "Наполи" - 44 балла.

Фото: Артем Довбик (x.com/ASRomaEN)