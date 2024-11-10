Довбик вдруге в сезоні залишився без головного тренера в "Ромі"

Хорватський фахівець залишився без роботи за мотивами 12-го туру Серії A. "Вовки" вдома поступилися "Болоньї" (2:3).

Юріч пропрацював на чолі "Роми" менше двох місяців. Він очолив столичну команду після відставки Даніеле Де Россі. Під керівництвом нового алленаторе римляни провели 12 матчів у всіх турнірах, у яких здобули лише 4 перемоги та зазнали п'яти поразок.

Чутки про відставку Юріча циркулювали кілька тижнів. Тренер не зміг виправити турнірне становище команди в чемпіонаті Італії, а в основному раунді Ліги Європи "вовки" набрали 5 пунктів у чотирьох турах. На міжнародну паузу "Рома" йде з 12-ї позиції (13 очок).

Український форвард Артем Довбик – одна з небагатьох світлих плям "Роми" в сезоні 2023/24. Літній новачок команди загалом провів 15 поєдинків за "вовків", у яких забив 6 м'ячів. Його трансфер коштував римлянам 30,5 млн євро.