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Довбик во второй раз в сезоне остался без главного тренера в "Роме"

Фото: Иван Юрич не задержался на должности в итальянской столице (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент итальянской "Ромы" уволил Ивана Юрича с должности наставника команды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Хорватский специалист остался без работы по мотивам 12-го тура Серии A. "Волки" дома уступили "Болонье" (2:3).

Юрич проработал во главе "Ромы" менее двух месяцев. Он возглавил столичную команду после отставки Даниэле Де Росси. Под руководством нового алленаторе римляне провели 12 матчей во всех турнирах, в которых одержали лишь 4 победы и потерпели пять поражений.

Слухи об отставке Юрича циркулировали несколько недель. Тренер не смог исправить турнирное положение команды в чемпионате Италии, а в основном раунде Лиги Европы "волки" набрали пять пунктов в четырех турах. На международную паузу "Рома" идет с 12 позиции (13 очков).

Украинский форвард Артем Довбик – одно из немногих светлых пятен "Ромы" в сезоне 2023/24. Летний новичок команды в общей сложности провел 15 поединков за "волков", в которых забил 6 мячей. Его трансфер стоил римлянам в 30,5 млн евро.

К слову, ранее подытожили четвертый тур Лиги чемпионов с турнирной таблицей.

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