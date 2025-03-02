Довбик спрацював за трьох: повернувся після травми та приніс перемогу "Ромі" в Серії А

Одразу троє українців потрапили до заявок своїх команд на матчі чергового туру Серії А. Проте на полі з'явився лише Артем Довбик. Форвард столичної "Роми" вдалим виступом певною мірою компенсував українським уболівальникам відсутність інших співвітчизників.

Італія, Серія А, 27-й тур

"Рома" – "Комо" – 2:1

Голи: Салемакерс, 61, Довбик, 76 – Да Кунья, 44

Вилучення: Кемпф (К), 63

"Дженоа" – "Емполі" – 1:1

Голи: Васкес, 81 – Грассі, 36

Матч "Дженоа" з "Емполі" міг би стати українським дербі в Італії, якби на поле вийшли Руслан Маліновський за господарів та Віктор Коваленко – за гостей. Обидва українці були в заявках, але весь ігровий час просиділи на лаві запасних.

Для Маліновського це вже неабиякий прогрес. Він вперше потрапив до заявочного списку після 6-го туру, того нещасливого матчу з "Венецією", в якому отримав моторошну травму. Певно, якби події в матчі розгортались за іншим сценарієм, Патрік Вієйра дав би українцю шанс. Але "Дженоа" майже весь матч наздоганяла суперника і врятувалась від поразки вже в заключну десятихвилинку. Така "м'ясорубка" – не для футболіста, який не грав майже півроку. Матч "українських" клубів без українців приніс нічию – 1:1.

Довбик теж розпочав гру "Роми" проти амбітного "Комо" в запасі. Наш форвард повернувся до складу "вовків" вперше за останні чотири матчі. Востаннє він виходив на поле 13 лютого, у Лізі Європи проти "Порту" (1:1). Після цього провів у запасі поєдинок проти "Парми", а потім двічі залишився поза заявкою через травму внутрішньої поверхні стегна.

З перших хвилин матчу у нападі "Роми" діяв конкурент українця – узбецький форвард Шомуродов, але був малопомітним. Суперники ж під завісу тайму зуміли вийти вперед.

Українець замінив узбека в перерві. За його участі події стали складатися вже на користь столичної команди. Спочатку, на 61-й хвилині рахунок зрівняв Салемакерс. Потім, на 63-й, "Комо" залишився в меншості після вилучення за дві жовті Кемпфа. Одразу після цього Довбик мав момент, пробив по воротах, але голкіпер гостей здійснив сейв.

А на 76-й хвилині все склалося більш вдало. Ренш у межах штрафного прострелив на українця, який в один дотик, стопою у стрибку відправив м'яч у ворота. На 90+1-й хвилині Довбик ще раз небезпечно пробив, однак не влучив у площину воріт. Фінальний свисток зафіксував перемогу "Роми" – 2:1.

У поточному сезоні український нападник провів за італійський клуб 33 матчі у всіх турнірах, забив 14 голів й віддав дві передачі. Зокрема гол у ворота "Комо" став для Довбика дев'ятим у Серії А.

Після 27-ми турів у чемпіонаті Італії лідирує міланський "Інтер" (58 очок), який на один бал випереджає "Наполі" та на три – "Аталанту" з Бергамо. "Рома", маючи в активі 43 бали, йде восьмою. "Дженоа" з 31-м пунктом – 12-та, "Емполі" – 18-й (22 очки).