Довбик спрацював за трьох: повернувся після травми та приніс перемогу "Ромі" в Серії А

Італія, Серія А, 27-й тур

"Рома" – "Комо" – 2:1

Голи: Салемакерс, 61, Довбик, 76 – Да Кунья, 44

Вилучення: Кемпф (К), 63

"Дженоа" – "Емполі" – 1:1

Голи: Васкес, 81 – Грассі, 36

Матч "Дженоа" з "Емполі" міг би стати українським дербі в Італії, якби на поле вийшли Руслан Маліновський за господарів та Віктор Коваленко – за гостей. Обидва українці були в заявках, але весь ігровий час просиділи на лаві запасних.

Для Маліновського це вже неабиякий прогрес. Він вперше потрапив до заявочного списку після 6-го туру, того нещасливого матчу з "Венецією", в якому отримав моторошну травму. Певно, якби події в матчі розгортались за іншим сценарієм, Патрік Вієйра дав би українцю шанс. Але "Дженоа" майже весь матч наздоганяла суперника і врятувалась від поразки вже в заключну десятихвилинку. Така "м'ясорубка" – не для футболіста, який не грав майже півроку. Матч "українських" клубів без українців приніс нічию – 1:1.

Довбик теж розпочав гру "Роми" проти амбітного "Комо" в запасі. Наш форвард повернувся до складу "вовків" вперше за останні чотири матчі. Востаннє він виходив на поле 13 лютого, у Лізі Європи проти "Порту" (1:1). Після цього провів у запасі поєдинок проти "Парми", а потім двічі залишився поза заявкою через травму внутрішньої поверхні стегна.

З перших хвилин матчу у нападі "Роми" діяв конкурент українця – узбецький форвард Шомуродов, але був малопомітним. Суперники ж під завісу тайму зуміли вийти вперед.

Українець замінив узбека в перерві. За його участі події стали складатися вже на користь столичної команди. Спочатку, на 61-й хвилині рахунок зрівняв Салемакерс. Потім, на 63-й, "Комо" залишився в меншості після вилучення за дві жовті Кемпфа. Одразу після цього Довбик мав момент, пробив по воротах, але голкіпер гостей здійснив сейв.

А на 76-й хвилині все склалося більш вдало. Ренш у межах штрафного прострелив на українця, який в один дотик, стопою у стрибку відправив м'яч у ворота. На 90+1-й хвилині Довбик ще раз небезпечно пробив, однак не влучив у площину воріт. Фінальний свисток зафіксував перемогу "Роми" – 2:1.

Artem Dovbyk - AS Roma

