Довбик серед фаворитів, мізерні шанси "Динамо": суперкомп'ютер обрав фаворитів Ліги Європи

Український нападник італійської "Роми" Артем Довбик може здобути свій перший євротрофей. Його команда – один з головних претендентів на перемогу у другому за рангом єввропейському турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opta Analyst .

У загальному раунді оновленої Ліги Європи зіграють 36 команд. Головним фаворитом за версією Opta є португальський "Порту", шанси якого оцінюють на 17,8%. Другим іде іспанський "Атлетік" – 10,8%, третьою – чеська "Славія" (9,6%).

"Рома" Довбика у списку претендентів іде на п'ятому місці з показником 8,2%. Шанси римлян вищі за англійський "Манчестер Юнайтед" (7,1%) та першого суперника "Динамо" в ЛЄ – римський "Лаціо" (6,1%). У топ-10 потрапили ще дві команди, з якими зустрінуться кияни – турецький "Галатасарай" (5,2%) та іспанський "Реал Сосьєдад" (3,6%).

Щодо команди Олександра Шовковського, то її вихід у плей-офф аналітики Opta оцінили на 23,1%. Це шостий найнижчий показник після болгарського "Лудогорця", нідерландських "Твенте" і АЗ, шведського "Мальме" та угорського "Ференцвароша".

Вихід "Динамо" у чвертьфінал ЛЄ оцінили на 7,3%, 1/2 фіналу – 2,2%, фінал – 0,6%. А шанс на перемогу у турнірі вимірюється 0,1%. Загалом кияни разом з "Ференцварошем" та "Лудогорцем" мають найменші шанси на перемогу в Лізі Європи.

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Кияни потрапили у турнір з кваліфікації Ліги чемпіонів, де в раунді плей-офф поступилися австрійському "Зальцбургу" (0:2, 1:1). У основному турнірі ЛЄ "Динамо" проведе вісім матчів.

Щоб потрапити в 1/8 фіналу напряму, підопічні Шовковського мають фінішувати у топ-8 турнірної таблиці. Якщо "біло-сині" звершать груповий етап на місцях із 9-го по 24-те, то зіграють за вихід до наступного етапу у раунді плей-офф, а позиція з 25-ї та нижче означатиме виліт зі змагань.