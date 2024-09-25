ua en ru
Ср, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Довбик среди фаворитов, мизерные шансы "Динамо": суперкомпьютер выбрал фаворитов Лиги Европы

Среда 25 сентября 2024 13:42
UA EN RU
Довбик среди фаворитов, мизерные шансы "Динамо": суперкомпьютер выбрал фаворитов Лиги Европы Фото: Артем Довбик с партнерами по "Роме" (x.com/officialasroma)
Автор: Андрей Костенко

Украинский нападающий итальянской "Ромы" Артем Довбик может получить свой первый евротрофей. Его команда – один из главных претендентов на победу во втором по рангу европейском турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Analyst.

В общем раунде обновленной Лиги Европы сыграют 36 команд. Главным фаворитом по версии Opta является португальский "Порту", шансы которого оценивают в 17,8%. Вторым идет испанский "Атлетик" – 10,8%, третьей – чешская "Славия" (9,6%).

"Рома" Довбика в списке претендентов идет на пятом месте с показателем 8,2%. Шансы римлян выше английского "Манчестер Юнайтед" (7,1%) и первого соперника "Динамо" в ЛЕ – римского "Лацио" (6,1%). В топ-10 попали еще две команды, с которыми встретятся киевляне – турецкий "Галатасарай" (5,2%) и испанский "Реал Сосьедад" (3,6%).

Что касается команды Александра Шовковского, то ее выход в плей-офф аналитики Opta оценили в 23,1%. Это шестой самый низкий показатель после болгарского "Лудогорца", нидерландских "Твенте" и АЗ, шведского "Мальме" и венгерского "Ференцвароша".

Выход "Динамо" в четвертьфинал ЛЕ оценили в 7,3%, 1/2 финала – 2,2%, финал – 0,6%. А шанс на победу в турнире измеряется 0,1%. В целом киевляне вместе с "Ференцварошем" и "Лудогорцем" имеют самые низкие шансы на победу в Лиге Европы.

Довбик среди фаворитов, мизерные шансы &quot;Динамо&quot;: суперкомпьютер выбрал фаворитов Лиги Европы

"Динамо" в Лиге Европы 2024/25: что известно

Киевляне попали в турнир из квалификации Лиги чемпионов, где в раунде плей-офф уступили австрийскому "Зальцбургу" (0:2, 1:1). В основном турнире ЛЕ "Динамо" проведет восемь матчей.

Чтобы попасть в 1/8 финала, подопечные Шовковского должны финишировать в топ-8 турнирной таблицы. Если "бело-синие" совершат групповой этап на местах с 9-го по 24-е, то сыграют за выход в следующий этап в раунде плей-офф, а позиция с 25-й и ниже будет означать вылет из соревнований.

Ранее УЕФА назначил "плохого" полицейского на матч "Динамо" – "Лацио" в Лиге Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Лига Европы Артем Довбик Рома
NEWS
Принуждение в приоритете. Подоляк рассказал, как предотвратить удары России по АЭС
Принуждение в приоритете. Подоляк рассказал, как предотвратить удары России по АЭС
DAILY
Новые налоги, старые долги и низкие зарплаты: что ожидает украинцев в госбюджете-2025
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Новые налоги, старые долги и низкие зарплаты: что ожидает украинцев в госбюджете-2025