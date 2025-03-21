Довбик повернувся до тренувань зі збірною України (відео)

Наступний матч Україна проведе 23 березня у бельгійському Генку. Це буде гра-відповідь плей-офф Ліги націй зі збірною господарів. Поєдинок на стадіоні "Лумінус Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Перша зустріч команд завершилась на користь українців з рахунком – 3:1. Переможець двоматчевого протистояння в наступному розіграші турніру гратиме елітній Лізі А.

На тренуванні збірної України, що відбулося 21 березня, разом з командою працювали два футболісти, які з медичних причин не потрапили до заявки на перший матч проти Бельгії. Це – форвард італійської "Роми" Артем Довбик та захисник донецького "Шахтаря" Валерій Бондар. Існує ймовірність, що обидва футболісти зможуть допомогти національній команді у матчі-відповіді.

Довбик напередодні стартового матчу звернувся до лікарів з високою температурою та не зміг вийти на поле 20 березня. Бондар отримав невелике ушкодження та також пропустив гру.