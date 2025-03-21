Довбик вернулся к тренировкам со сборной Украины (видео)

Следующий матч Украина проведет 23 марта в бельгийском Генке. Это будет ответная игра плей-офф Лиги наций со сборной хозяев. Поединок на стадионе "Луминус Арена" начнется в 21:45 по киевскому времени.

Первая встреча команд завершилась в пользу украинцев со счетом - 3:1. Победитель двухматчевого противостояния в следующем розыгрыше турнира будет играть в элитной Лиге А.

На тренировке сборной Украины, состоявшейся 21 марта, вместе с командой работали два футболиста, которые по медицинским причинам не попали в заявку на первый матч против Бельгии. Это - форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик и защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь. Существует вероятность, что оба футболиста смогут помочь национальной команде в ответном матче.

Довбик накануне стартового матча обратился к врачам с высокой температурой и не смог выйти на поле 20 марта. Бондарь получил небольшое повреждение и также пропустил игру.