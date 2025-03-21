Дефіцит футболістів на Бельгію: двоє травмованих залишили збірну України

Захисники національної збірної з футболу Юхим Конопля та Олексій Сич не зіграють 23 березня у матчі-відповіді плей-офф Ліги націй проти Бельгії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу .

Матч Бельгія – Україна відбудеться 23 березня у бельгійському Генку. Поєдинок на стадіоні "Лумінус Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Перша зустріч команд завершилась на користь українців з рахунком – 3:1. Переможець двоматчевого протистояння в наступному розіграші турніру гратиме елітній Лізі А.

Ушкодження, яких Конопля та Сич зазнали в першій зустрічі з бельгійцями, виявилися доволі важкими. Сич, скоріш за все пропустить не менше місяця. По Коноплі наразі точної інформації немає.

У матчі, що відбувся 20 березня в іспанській Мурсії, Конопля вийшов у стартовому складі, але травмувався в зіткненні на 25-й хвилині. Замість нього на поле вийшов Сич, але й він зазнав ушкодження і був змушений залишити поле на 62-й хвилині.

Раніше на післяматчевій прес-конференції головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров розповів, що замінити травмованих футболістами з резерву неможливо.

"Ми не маємо зараз такої можливості. Ми не можемо зараз зробити документи на виїзд з України. Залишилося два дні, думаю, у нас вистачить гравців, навіть якщо ми не зможемо використовувати травмованих Коноплю та Сича".

Тож до гри-відповіді в Генку готуватимуться 23 гравці:

Воротарі:

Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)

Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

Микола Матвієнко ("Шахтар")

Валерій Бондар ("Шахтар")

Богдан Михайліченко ("Полісся")

Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)

Ілля Забарний ("Борнмут", Англія),

Олександр Сваток ("Остін", США)

Півзахисники:

Микола Шапаренко ("Динамо")

Віталій Буяльський ("Динамо")

Андрій Ярмоленко ("Динамо")

Георгій Судаков ("Шахтар")

Єгор Назарина ("Шахтар")

Олексій Гуцуляк ("Полісся")

Олександр Назаренко ("Полісся")

Іван Калюжний ("Олександрія")

Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)

Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)

Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Нападники: