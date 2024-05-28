Довбик опинився на радарі столичного гранда. "Жирона" відхилила першу пропозицію

Каталонський клуб відхилив першу пропозицію "матрацників". Мадридці нібито готові були викласти за українця 25 млн євро.

"Атлетіко" зробив Довбика одним із трансферних пріоритетів на літо. "Жирона" прагне скористатися цією обставиною і вигідно продати нападника. У контракті українського форварда прописані відступні в розмірі 40 млн. Утім, "жирондинці" готові зробити знижку до 35 млн у євровалюті.

Ще одним варіантом переходу Довбика в "Атлетіко" стала оренда з правом викупу за 30 млн євро. Ініціатором підписання українця "матрацниками" став тамтешній спортивний директор Андреа Берта. Він запланував зустріч із агентом форварда на цей тиждень.

Артем Довбик у "Жироні"

Українець перейшов до лав каталонців у серпні торік за 7,75 млн євро. Від суми наступного продажу форварда 30% підуть данському "Мідтьюлланну".

Довбик став лідером атак "Жирони" в сенсаційному сезоні. "Червоно-білі" посіли 3-тє місце в Ла Лізі, а український нападник завоював трофей Пічічі – приз найкращому бомбардиру чемпіонату Іспанії. Він оформив 24 м'ячі.

Контракт Довбика з "Жироною" чинний до літа 2028 року. Інтереси українця представляє контора ALIK FOOTBALL MANAGEMENT.