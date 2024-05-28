Довбик оказался на радаре столичного гранда. "Жирона" отклонила первое предложение

Испанская "Жирона" отказалась продать форварда сборной Украины Артема Довбика в мадридский "Атлетико".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AS.
Каталонский клуб отклонил первое предложение "матрасников". Мадридцы якобы готовы были выложить за украинца 25 млн евро.
"Атлетико" сделал Довбика одним из трансферных приоритетов на лето. "Жирона" стремится воспользоваться этим обстоятельством и выгодно продать нападающего. В контракте украинского форварда прописаны отступные в размере 40 млн. Впрочем "жирондинцы" готовы сделать скидку до 35 млн в евровалюте.
Еще одним вариантом перехода Довбика в "Атлетико" стала аренда с правом выкупа за 30 млн евро. Инициатором подписания украинца "матрасниками" стал тамошний спортивный директор Андреа Берта. Он запланировал встречу с агентом форварда на текущую неделю.
Украинец перешел в ряды каталонцев в августе прошлого года за 7,75 млн евро. От суммы последующей продажи форварда 30% уйдут датскому "Мидтьюлланну".
Довбик стал лидером атак "Жироны" в сенсационном сезоне. "Красно-белые" заняли 3-е место в Ла Лиге, а украинский нападающий завоевал трофей Пичичи – приз лучшему бомбардиру чемпионата Испании. Он оформил 24 мяча.
Контракт Довбика с "Жироной" действует до лета 2028 года. Интересы украинца представляет контора ALIK FOOTBALL MANAGEMENT.
К слову, ранее подвели итоги выступлений Довбика и других украинцев в европейских чемпионатах.
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