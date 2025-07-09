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Довбик без обнови: "Рома" за відсутності українця показала форму на прийдешній сезон

Рим, Середа 09 липня 2025 10:46
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Довбик без обнови: "Рома" за відсутності українця показала форму на прийдешній сезон Фото: Пауло Дибала отримав на презентації головну роль (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрій Костенко

Італійська "Рома" презентувала нову домашню форму на сезон-2025/2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт римського клубу.

Що змінилося в дизайні

Новий комплект виконано в традиційних для "вовків" червоно-жовтих кольорах. З форми зникли вертикальні смуги, натомість з'явилися бокові жовті вставки. Дизайн черпає натхнення з естетики 1990-х.

Форма вже доступна для придбання в фан-шопі клубу: ціна репліки становить 100 євро, автентична версія коштує 150.

Перший офіційний матч у новій формі "Рома" проведе 23 серпня – вдома проти "Болоньї".

Довбик без обнови: &quot;Рома&quot; за відсутності українця показала форму на прийдешній сезон

Хто взяв участь у презентації

У презентації екіпірування взяли участь футболісти чоловічої та жіночої команд "Роми", а головна роль була надана аргентинському атакувальному півзахиснику Пауло Дибалі.

Водночас на фото та відео не помічено українського нападника Артема Довбика. Це викликало серед уболівальників припущення про можливий трансфер або інші кадрові зміни.

Довбик у "Ромі": що відомо

Український нападник поповнив склад італійського гранда влітку 2024 року, перейшовши з іспанської "Жирони". У складі каталонського клубу Довбик з 24-ма голами став найкращим бомбардиром Ла Ліги-2023/24.

У минулому сезоні українець відіграв за римський клуб 45 матчів у всіх турнірах, забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі. Його внесок допоміг "Ромі" фінішувати на п'ятій сходинці Серії А та забезпечити участь у груповому етапі Ліги Європи.

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Футбол Артем Довбик Рома Чемпіонат Італії
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