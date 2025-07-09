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Довбик без обновки: "Рома" в отсутствие украинца показала форму на грядущий сезон

Рим, Среда 09 июля 2025 10:46
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Довбик без обновки: "Рома" в отсутствие украинца показала форму на грядущий сезон Фото: Пауло Дибала получил на презентации главную роль (x.com/OfficialASRoma)
Автор: Андрей Костенко

Итальянская "Рома" презентовала новую домашнюю форму на сезон-2025/2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт римского клуба.

Что изменилось в дизайне

Новый комплект выполнен в традиционных для "волков" красно-желтых цветах. Из формы исчезли вертикальные полосы, вместо этого появились боковые желтые вставки. Дизайн черпает вдохновение из эстетики 1990-х.

Форма уже доступна для приобретения в фан-шопе клуба: цена реплики составляет 100 евро, аутентичная версия стоит 150.

Первый официальный матч в новой форме "Рома" проведет 23 августа - дома против "Болоньи".

Довбик без обновки: &quot;Рома&quot; в отсутствие украинца показала форму на грядущий сезон

Кто принял участие в презентации

В презентации экипировки приняли участие футболисты мужской и женской команд "Ромы", а главная роль была предоставлена аргентинскому атакующему полузащитнику Пауло Дибале.

В то же время на фото и видео не замечено украинского нападающего Артема Довбика. Это вызвало среди болельщиков предположения о возможном трансфере или других кадровых изменениях.

Довбик в "Роме": что известно

Украинский нападающий пополнил состав итальянского гранда летом 2024 года, перейдя из испанской "Жироны". В составе каталонского клуба Довбик с 24-мя голами стал лучшим бомбардиром Ла Лиги-2023/24.

В прошлом сезоне украинец отыграл за римский клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Его вклад помог "Роме" финишировать на пятой строчке Серии А и обеспечить участие в групповом этапе Лиги Европы.

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Футбол Артем Довбик Рома Чемпионат Италии
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