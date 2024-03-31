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Довбик дублем доклався до нелегкої перемоги "Жирони" в чемпіонаті Іспанії: відео

Фото: Артем Довбик (крайній праворуч угорі) забив два м'ячі (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорців

Форвард збірної України Артем Довбик забив два м'ячі в складі "Жирони" в іспанській Ла Лізі. Постарждав від нього севільський "Бетіс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 30-й тур

"Жирона" – "Бетіс" – 3:2

Голи: Довбик, 36 (пенальті), 65, Стуані, 90+2 – Вілліан Жозе, 45+4, 76

 

 

 

Каталонці повели в рахунку на 36-й хвилині, коли Довбик надупевнено реалізував одинадцятиметровий. Утім, севільці встигли відігратися ще до перерви. Це Вілліан Жозе підстеріг помилку оборонця під пресингом і елегантним парашутом перекинув м'яч через воротаря.

У другій половині український форвард вдруге вивів "Жирону" вперед. У швидкій атаці господарів Порту знайшов вільного Довбика, а той у два дотики реалізував гольовий момент. Та "Бетіс" знову відігрався зусиллями Вілліана Жозе, який цього разу отримав у центрі штрафного м'яч після прострілу та відправив у сітку.

Проте, останнє слово було за командою Мічела. У доданий арбітром час перемогу для "Жирони" вирвав ветеран Стуані. Форвард каталонців із другої спроби переграв голкіпера в ближньому бою після передачі з флангу – 3:2 у підсумку.

Завдяки перемозі "Жирона" залишилася на третій сходинці в Ла Лізі. Команда Довбика та Циганкова набрала 65 очок. Каталонці на 9 пунктів випереджають "Атлетік" із Більбао, який провів на матч менше.

До слова, напередодні склали топ-5 найкращих матчів збірної України на чемпіонатах Європи.

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Чемпіонат ІспаніїАртем Довбик