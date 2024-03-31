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Довбик дублем приложился к нелегкой победе "Жироны" в чемпионате Испании: видео

Фото: Артем Довбик (крайний справа вверху) забил два мяча (twitter.com/GironaFC)
Автор: Антон Федорцив

Форвард сборной Украины Артем Довбик забил два мяча в составе "Жироны" в испанской Ла Лиге. Пострадал от него севильский "Бетис".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Испания, Ла Лига, 30-й тур

"Жирона" – "Бетис" – 3:2

Голы: Довбик, 36 (пенальти), 65, Стуани, 90+2 – Виллиан Жозе, 45+4, 76

 

 

 

Каталонцы повели в счете на 36-й минуте, когда Довбик сверхуверенно реализовал одиннадцатиметровый. Впрочем, севильцы успели отыграться еще до перерыва. Это Виллиан Жозе подкараулил ошибку защитника под прессингом и элегантным парашютом переьросил мяч через вратаря.

Во второй половине украинский форвард во второй раз вывел "Жирону" вперед. В быстрой атаке хозяев Порту нашел свободного Довбика, а тот в два касания реализовал голевой момент. Но "Бетис" снова отыгрался усилиями Виллиана Жозе, который в этот раз получил в центре штрафной мяч после прострела и отправил в сетку.

Однако последнее слово было за командой Мичела. В добавленное арбитром время победу для "Жироны" вырвал ветеран Стуани. Форвард каталонцев со второй попытки переиграл голкипера в ближнем бою после передачи с фланга – 3:2 в итоге.

Благодаря победе "Жирона" осталась на третьей строчке в Ла Лиге. Команда Довбика и Цыганкова набрала 65 очков. Каталонцы на 9 пунктов опережают "Атлетик" из Бильбао, который сыграл на матч меньше.

К слову, накануне составили топ-5 лучших матчей сборной Украины на чемпионатах Европы.

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Чемпионат ИспанииАртем Довбик