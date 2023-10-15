Дотримуйтеся безпечної поведінки. У МОЗ розповіли, як діяти у разі атаки терористів

Майже два роки, Україна живе в стані повномасштабної війни. Це означає постійну небезпеку для цивільних громадян, які мешкають як поблизу лінії фронту, так і далі від неї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Міжнародний експерт із роботи з травмою Алекс Гершанов пояснив, що робити, якщо ви стали свідком терористичної атаки.

За словами експерта, першочергово необхідно дотримуватись безпечної поведінки.

"Не біжіть у бік вибуху або стрілянини, якщо ви не є медиком, рятувальником або фахівцем, який надає першу психологічну допомогу. Пам'ятайте, що існує загроза повторних атак в одному місці за короткий проміжок часу. Також ви можете перешкодити роботі рятувальних та інших спеціальних служб", - зазначив Гершанов.

Він наголосив, що якщо у вас чи когось із навколишніх людей є фізичне ушкодження - поранення, сильний шум у голові, гострий біль без видимих ушкоджень або ушкодження, забиття за відсутності болю необхідно негайно звернутись по медичну допомогу.

Гершанов повідомив, що в більшості випадків через високий рівень гормонів стресу людина не відчуває болю і, наприклад, може ходити добу з переломом.

Реакції, що виникають після переживання терористичної атаки, такі як:

плач, крик, сльози,

застигання та "заморожування" емоцій,

підвищена емоційність,

підвищена дратівливість,

порушення фізіологічних функцій: сну, апетиту, функціонування видільної системи є нормальними. Водночас потрібно звернути увагу на інтенсивність їхнього прояву протягом трьох-чотирьох тижнів.

Якщо інтенсивність цих реакцій не знижується, необхідно звернутися до фахівця - лікаря загальної практики, або до лікаря-психолога, або в окремих випадках до психіатра.

У цей період (до 3-4 тижнів) дуже важливою є соціальна підтримка:

Спілкуйтесь із близькими, розповідайте про те, що трапилося. Пам'ятайте, ваші близькі через ваш досвід також стають "другим колом" свідків теракту. Вони теж відчувають стресові реакції, проте, відновлюючи найбільш повну картину події, вони знижують рівень тривоги. Тому, розповідаючи про подію, намагайтеся передусім зосередитись на фактах.

Якнайшвидше поверніться до повсякденних справ, якщо ви не постраждали фізично, продовжіть ті дії або маршрут, які у вас були до теракту. Збереження безперервності - запорука найшвидшого відновлення

Згадайте, що вам завжди допомагало відновлювати сили - що ви робили, щоби "підзарядити свою батарейку"? Це може бути будь-що, що надає вам сил, впевненості, розслаблення.

"Пам’ятайте! Алкоголь не знімає гострий стрес, адже на тлі гормонального сплеску, він не виконує функції розслаблення", - наголосив експерт.

Нагадаємо, що в Україні стартував пілотний проєкт із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Він спрямований на підтримку та зміцнення психічного здоров'я українців.

Крім того, РБК-Україна нещодавно нагадало номери екстрених номерів підтримки.

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