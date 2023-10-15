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Придерживайтесь безопасного поведения. В Минздраве рассказали, как действовать в случае атаки террористов

Украина, Воскресенье 15 октября 2023 21:44
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Придерживайтесь безопасного поведения. В Минздраве рассказали, как действовать в случае атаки террористов Фото: Минздрав рассказал, как действовать в случае атаки террористов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Почти два года, Украина живет в состоянии полномасштабной войны. Это означает постоянную опасность для гражданских граждан, проживающих как вблизи линии фронта, так и дальше от нее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Международный эксперт по работе с травмой Алекс Гершанов объяснил, что делать, если вы стали свидетелем террористической атаки.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо соблюдать безопасное поведение.

"Не бегите в сторону взрыва или стрельбы, если вы не являетесь медиком, спасателем или специалистом, который оказывает первую психологическую помощь. Помните, что существует угроза повторных атак в одном месте за короткий промежуток времени. Также вы можете помешать работе спасательных и других специальных служб", - отметил Гершанов.

Он отметил, что если у вас или кого-то из окружающих людей есть физическое повреждение - ранение, сильный шум в голове, острая боль без видимых повреждений или повреждения, ушибы при отсутствии боли необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Гершанов сообщил, что в большинстве случаев из-за высокого уровня гормонов стресса человек не чувствует боли и, например, может ходить сутки с переломом.

Реакции, возникающие после переживания террористической атаки, такие как:

  • плач, крик, слезы,
  • застывание и "замораживание" эмоций,
  • повышенная эмоциональность,
  • повышенная раздражительность,
  • нарушение физиологических функций: сна, аппетита, функционирование выделительной системы нормальными. В то же время следует обратить внимание на интенсивность их проявления в течение трех-четырех недель.

Если интенсивность этих реакций не снижается, необходимо обратиться к специалисту – врачу общей практики, или к врачу-психологу, или в отдельных случаях к психиатру.

В этот период (до 3-4 недель) очень важна социальная поддержка:

  • Общайтесь с близкими, рассказывайте о случившемся. Помните, ваши близкие из-за вашего опыта также становятся "вторым кругом" свидетелей теракта. Они тоже испытывают стрессовые реакции, однако, восстанавливая наиболее полную картину события, они снижают уровень тревоги. Поэтому, рассказывая о событии, старайтесь, прежде всего, сосредоточиться на фактах.
  • Как можно скорее вернитесь к повседневным делам, если вы не пострадали физически, продолжите те действия или маршрут, которые у вас были до теракта. Сохранение непрерывности - залог скорейшего восстановления
  • Вспомните, что вам всегда помогало восстанавливать силы - что вы делали, чтобы подзарядить свою батарейку? Это может быть что угодно, что придает вам сил, уверенности, расслабления.

" Помните! Алкоголь не снимает острый стресс, ведь на фоне гормонального всплеска он не выполняет функции расслабления", - подчеркнул эксперт.

Напомним, что в Украине стартовал пилотный проект по внедрению комплексной социальной услуги по формированию жизнестойкости. Он направлен на поддержку и укрепление психического здоровья украинцев.

Кроме того, РБК-Украина недавно напомнила номера экстренных номеров поддержки.

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Министерство здравоохранения Украины
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