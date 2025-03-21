"Дотиснули за рахунок бажання". Гравці та тренери збірної України розповіли про яскраву перемогу над Бельгією

Збірна України у вольовому стилі перемогла команду Бельгії у першому матчі плей-офф Ліги націй та зробила важливий крок до елітного дивізіону.

20 березня в іспанській Мурсії підопічні Сергія Реброва в красивому стилі здолали бельгійських "червоних дияволів" – 3:1.

Українці пропустили гол у кінці першого тайму, дозволивши забити Лукаку. Проте у другому відповіли трьома голами у виконанні Гуцуляка, Ваната та Забарного. Доля протистояння визначиться 23 березня в матчі-відповіді, який відбудеться в бельгійському Генку.

Сергій Ребров (фото: УАФ)

"Думаю, сьогодні вдалося дотиснути суперника за рахунок бажання. Ми намагалися пресингувати, але нам не дуже це вдавалося. Але в другому таймі ми зробили корективи. Я вдячний хлопцям, що вони дійсно бажали цієї перемоги, і все для цього зробили. Але готуємося на повторну зустріч", – сказав на післяматчевій прес-конференції головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров.

Також наставник розповів про травми в команді: "У Олексія Сича важка травма і він дуже засмучений. Будемо все робити, щоб відновити, тому що друга гра дуже важлива і, я сподіваюся, ми будемо розраховувати на всіх гравців".

Тренер відкинув можливість виклику футболістів з резерву.

"Ми не маємо зараз такої можливості. Ми не можемо зараз зробити документи на виїзд з України. Залишилося два дні, думаю, у нас вистачить гравців, навіть якщо ми не зможемо використовувати травмованих Коноплю та Сича".

Зінченко вивів команду на гру в статусі капітана (фото: УАФ)

"Нам потрібно стояти на землі. Усі ми розуміємо, що друга гра буде зовсім інша, адже бельгійці будуть грати вдома, трибуни будуть їх гнати вперед. Всі ми розуміємо, які футболісти є у цієї збірної і на що вони спроможні. Тому готуємося, треба рухатися далі", – зазначив капітан збірної України Олександр Зінченко в післяматчевому коментарі.

Гуцуляк вперше відзначився за національну команду (фото: УАФ)

Вінгер Олексій Гуцуляк розповів що відчуває після першого голу за збірну:

"Емоції переповнюють, це мій перший гол за збірну – хочу присвятити його всім уболівальникам, усім нашим бійцям. Тримаймося, Україно, думаю, що ми переможе, і все буде добре в нас".

"Перший тайм зіграно, готуємось до другого. Дякуємо за підтримку", – написав в особистому Instagram голкіпер Андрій Лунін.

Свого воротаря у соцмережі привітав з перемогою мадридський "Реал".

Не залишився в стороні й клуб іншого українського легіонера – англійський "Борнмут", який відреагував на гол Іллі Забарного.

"Ілля Забарний забив третій гол, коли Україна перемогла Бельгію з рахунком 3:1", – йдеться у повідомленні в соцмережі.

"Важливий крок для команди. Готуємося до наступного", – написав в особистому Instagram воротар "синьо-жовтих" Анатолій Трубін, який цього разу залишився у запасі.

"Молодці, хлопці. Так тримати. Чудова робота, командо", – підсумував яскравий виступ збірної президент УАФ Андрій Шевченко в Instagram.