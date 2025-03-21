"Дожали за счет желания". Игроки и тренеры сборной Украины рассказали о яркой победе над Бельгией

Сборная Украины в волевом стиле победила команду Бельгии в первом матче плей-офф Лиги наций и сделала важный шаг к элитному дивизиону.

20 марта в испанской Мурсии подопечные Сергея Реброва в красивом стиле одолели бельгийских "красных дьяволов" - 3:1.

Украинцы пропустили гол в конце первого тайма, позволив забить Лукаку. Однако во втором ответили тремя голами в исполнении Гуцуляка, Ваната и Забарного. Судьба противостояния определится 23 марта в ответном матче, который состоится в бельгийском Генке.

Сергей Ребров (фото: УАФ)

"Думаю, сегодня удалось дожать соперника за счет желания. Мы пытались прессинговать, но нам не очень это удавалось. Но во втором тайме мы сделали коррективы. Я благодарен ребятам, что они действительно желали этой победы, и все для этого сделали. Но готовимся на повторную встречу", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров.

Также наставник рассказал о травмах в команде: "У Алексея Сыча тяжелая травма и он очень расстроен. Будем все делать, чтобы восстановить, потому что вторая игра очень важна и, я надеюсь, мы будем рассчитывать на всех игроков".

Тренер отверг возможность вызова футболистов из резерва.

"Мы не имеем сейчас такой возможности. Мы не можем сейчас сделать документы на выезд из Украины. Осталось два дня, думаю, у нас хватит игроков, даже если мы не сможем использовать травмированных Коноплю и Сыча".

Зинченко вывел команду на игру в статусе капитана (фото: УАФ)

"Нам нужно стоять на земле. Все мы понимаем, что вторая игра будет совсем другая, ведь бельгийцы будут играть дома, трибуны будут их гнать вперед. Все мы понимаем, какие футболисты есть у этой сборной и на что они способны. Поэтому готовимся, надо двигаться дальше", - отметил капитан сборной Украины Александр Зинченко в послематчевом комментарии.

Гуцуляк впервые отличился за национальную команду (фото: УАФ)

Вингер Алексей Гуцуляк рассказал что чувствует после первого гола за сборную:

"Эмоции переполняют, это мой первый гол за сборную - хочу посвятить его всем болельщикам, всем нашим бойцам. Держимся, Украина, думаю, что мы победим, и все будет хорошо у нас".

"Первый тайм сыгран, готовимся ко второму. Спасибо за поддержку", - написал в личном Instagram голкипер Андрей Лунин.

Своего вратаря в соцсети поздравил с победой мадридский "Реал".

Не остался в стороне и клуб другого украинского легионера - английский "Борнмут", который отреагировал на гол Ильи Забарного.

"Илья Забарный забил третий гол, когда Украина победила Бельгию со счетом 3:1", - говорится в сообщении в соцсети.

"Важный шаг для команды. Готовимся к следующему", - написал в личном Instagram вратарь "сине-желтых" Анатолий Трубин, который на этот раз остался в запасе.

"Молодцы, ребята. Так держать. Отличная работа, команда", - подытожил яркое выступление сборной президент УАФ Андрей Шевченко в Instagram.