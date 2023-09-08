Дотичні до "виборів" на окупованих територіях люди потраплять під санкції США, - Блінкен

Блінкен назвав проведення псевдовиборів "пропагандистським заходом", за допомогою якого Кремль хоче посилити свої незаконні претензії на окуповані території.

"Сполучені Штати ніколи не визнають претензій РФ на будь-яку суверенну територію України, і ми нагадуємо особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі шляхом участі в якості так званих "міжнародних спостерігачів", що вони можуть потрапити під санкції та візові обмеження", - сказав він.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня РФ проведе вибори різного рівня, в тому числі, і довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. В цей же час вони планують провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Таким чином РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", зауважили в британській розвідці.

В ЦНС раніше зазначали, що окупанти для цього привозять з РФ "активістів", політтехнологів та спостерігачів. А нещодавно стало відомо, що під ці дати викликали з відпусток всіх "поліцейських" регіонів.

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