Дотерпели. Сборная Украины сыграла вничью с Францией в отборе на ЧМ-2022

На встречу с французами Андрей Шевченко вышел с тремя центральными защитниками - Забарный, Кривцов, Матвиенко. При этом Караваев и Матвиенко отвечали за фланги. В центре поля вышли Сидорчук, Шапаренко, Зинченко и Малиновский, а на острие - Яремчук.

С самого старта французы взяли инициативу в свои ноги и практически не выпускали украинцев за пределы своей половины поля. И уже на 11-й минуте игроки «триколор» имели реальный шанс открыть счет. Эрнандес вошел в штрафную и с лицевой прострелил прямо на ногу Жиру, но тот с линии вратарской пробил выше ворот. Но на 19-й минуте счет все же был открыт. Павар сделал забегание, после верхового паса мяч отскочил к Гризманну, который выборол круглый у Зинченко и с угла штрафной запустил в дальний угол. Бущан был без шансов 1:0. А вот был бы VAR Украина могла рассчитывать на отмену гола - Павар в момент рывка был в офсайде.

Спустя еще четыре минуты французы могли рассчитывать уже на пенальти. Комана выводили на опасную позицию, Бущан вышел на перехват , но махнул мимо, а вот ногу француза зацепил. Благо судья нарушение не заметил.

Далее Франция продолжала поджимать украинцев. Еще один шанс упустил Жиру, пробив головой с хорошей позиции вновь выше ворот. В итоге первая половина завершилась с минимальным преимуществом французов, а вот у Украины особо опасных моментов не было вовсе.

А вот вторую половину подопечные Шевченко начали резвее. И уже на 57-й минуте сумели сравнять счет в матче. Караваев после неразберихи со стороны защитников Франции подхватил мяч на фланге, отпасовал в штрафную на Сидорчука, который в ход пробил по воротам. На пути мяч попал в Кимпембе, от ноги которого и залетел в сетку - 1:1.

В оставшееся время украинцы пытались удержать счет, отойдя в защиту. И на последних минутах матча сердца украинских болельщиков екнули - Кимпамбе выборол борьбу в штрафной украинцев и пробил головой, но мяч угодил точно в руки Бущана. Однако больше шансов у французов не было. В итоге сложная, но очень важная ничья для Украины в первом матче отбора на ЧМ-2022.