Дотерпіли. Збірна України зіграла внічию з Францією у відборі на ЧС-2022

На зустріч з французами Андрій Шевченко вийшов з трьома центральними захисниками - Забарний, Кривцов, Матвієнко. При цьому Караваєв і Матвієнко відповідали за фланги. В центрі поля вийшли Сидорчук, Шапаренко, Зінченко і Малиновський, а на вістрі - Яремчук.

З самого старту французи взяли ініціативу в свої ноги і практично не випускали українців за межі своєї половини поля. І вже на 11-й хвилині гравці "триколор" мали реальний шанс відкрити рахунок. Ернандес увійшов в штрафну і з лицьової прострілив прямо на ногу Жиру, але той з лінії воротарського пробив вище воріт. Але на 19-й хвилині рахунок все ж був відкритий. Павар зробив забігання, після верхового пасу м'яч відскочив до Грізманн, який виборов круглий у Зінченка і з кута штрафного запустив в дальній кут. Бущан був без шансів - 1:0. А ось був би VAR Україна могла розраховувати на скасування голи - Павар в момент ривка був в офсайді.

Ще через чотири хвилини французи могли розраховувати вже на пенальті. Комана виводили на небезпечну позицію, Бущан вийшов на перехоплення, але махнув повз, а ось ногу француза зачепив. Благо суддя порушення не помітив.

Далі Франція продовжувала підтискати українців. Ще один шанс упустив Жиру, пробивши головою з хорошої позиції знову вище воріт. У підсумку перша половина завершилася з мінімальною перевагою французів, а ось у України особливо небезпечних моментів не було зовсім.

А ось другу половину підопічні Шевченка почали швидше. І вже на 57-й хвилині зуміли зрівняти рахунок в матчі. Караваєв після плутанини з боку захисників Франції підхопив м'яч на фланзі, відпасував в штрафну на Сидорчука, який в хід пробив по воротах. На шляху м'яч потрапив в Кімпамбе, від ноги якого і залетів у сітку - 1:1.

У час, що залишився українці намагалися утримати рахунок, відійшовши на захист. І на останніх хвилинах матчу серця українських вболівальників тьохнуло - Кімпамбе виборов боротьбу у штрафному українців і пробив головою, але м'яч влучив точно в руки Бущана. Однак більше шансів у французів не було. В результаті складна, але дуже важлива нічия для України в першому матчі відбору на ЧС-2022.