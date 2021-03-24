Дотерпіли. Збірна України зіграла внічию з Францією у відборі на ЧС-2022

Збірна України в першому матчі відбору на Чемпіонат світу 2022 зіграла внічию на виїзді з Францією. На гол Антуана Грізманн українці відповіли спільним голом Сидорчука-Кімпамбе.
Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.
На зустріч з французами Андрій Шевченко вийшов з трьома центральними захисниками - Забарний, Кривцов, Матвієнко. При цьому Караваєв і Матвієнко відповідали за фланги. В центрі поля вийшли Сидорчук, Шапаренко, Зінченко і Малиновський, а на вістрі - Яремчук.
З самого старту французи взяли ініціативу в свої ноги і практично не випускали українців за межі своєї половини поля. І вже на 11-й хвилині гравці "триколор" мали реальний шанс відкрити рахунок. Ернандес увійшов в штрафну і з лицьової прострілив прямо на ногу Жиру, але той з лінії воротарського пробив вище воріт. Але на 19-й хвилині рахунок все ж був відкритий. Павар зробив забігання, після верхового пасу м'яч відскочив до Грізманн, який виборов круглий у Зінченка і з кута штрафного запустив в дальній кут. Бущан був без шансів - 1:0. А ось був би VAR Україна могла розраховувати на скасування голи - Павар в момент ривка був в офсайді.
Ще через чотири хвилини французи могли розраховувати вже на пенальті. Комана виводили на небезпечну позицію, Бущан вийшов на перехоплення, але махнув повз, а ось ногу француза зачепив. Благо суддя порушення не помітив.
Далі Франція продовжувала підтискати українців. Ще один шанс упустив Жиру, пробивши головою з хорошої позиції знову вище воріт. У підсумку перша половина завершилася з мінімальною перевагою французів, а ось у України особливо небезпечних моментів не було зовсім.
А ось другу половину підопічні Шевченка почали швидше. І вже на 57-й хвилині зуміли зрівняти рахунок в матчі. Караваєв після плутанини з боку захисників Франції підхопив м'яч на фланзі, відпасував в штрафну на Сидорчука, який в хід пробив по воротах. На шляху м'яч потрапив в Кімпамбе, від ноги якого і залетів у сітку - 1:1.
У час, що залишився українці намагалися утримати рахунок, відійшовши на захист. І на останніх хвилинах матчу серця українських вболівальників тьохнуло - Кімпамбе виборов боротьбу у штрафному українців і пробив головою, але м'яч влучив точно в руки Бущана. Однак більше шансів у французів не було. В результаті складна, але дуже важлива нічия для України в першому матчі відбору на ЧС-2022.
Нагадаємо, наступні поєдинки відбору на ЧС-2022 Україна проведе з Фінляндією і Казахстаном 28 і 31 березня. Матчі пройдуть в Києві на НСК "Олімпійський". При цьому зараз в Києві діє жорсткий карантин, яким заборонено проведення футбольних матчів з глядачами.
Відзначимо, минулого разу Україна і Франція зустрічалися минулого року під час товариського матчу. Тоді українці зазнали найбільшої поразки у своїй історії - 1:7.