Досягнули рівня війни у В'єтнамі: в ISW оцінили втрати Росії

Історично співвідношення поранених та вбитих на війні становить 3:1.

За оцінками Національного архіву США, загальна кількість загиблих у боях США у В'єтнамі становить приблизно 58 тисяч осіб за вісім років бойових дій.

За дев'ять років війни в Афганістані радянські війська втратили 15 000 життів — поріг, який РФ подолала в травні 2022 року після трьох місяців бойових дій.

Оцінюючи втрати аналітики використовували дані розвідки США, які опублікувала газета The Sun.

Згідно з публікацією, втрати російських військ у війні проти України досягли 188 тисяч осіб, серед яких близько 47 тисяч можуть бути загиблі, пишуть аналітики.

Нагадаємо, 21 січня українські військові ліквідували ще 860 окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення вже перевищила 120 тисяч військових.

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