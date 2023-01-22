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Досягнули рівня війни у В'єтнамі: в ISW оцінили втрати Росії

Фото: втрати Росії досягли статистики В'єтнамської війни (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські втрати в Україні зараз близькі до загальної кількості загиблих США у В'єтнамській війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Історично співвідношення поранених та вбитих на війні становить 3:1.

За оцінками Національного архіву США, загальна кількість загиблих у боях США у В'єтнамі становить приблизно 58 тисяч осіб за вісім років бойових дій.

За дев'ять років війни в Афганістані радянські війська втратили 15 000 життів — поріг, який РФ подолала в травні 2022 року після трьох місяців бойових дій.

Оцінюючи втрати аналітики використовували дані розвідки США, які опублікувала газета The Sun.

Згідно з публікацією, втрати російських військ у війні проти України досягли 188 тисяч осіб, серед яких близько 47 тисяч можуть бути загиблі, пишуть аналітики.

Нагадаємо, 21 січня українські військові ліквідували ще 860 окупантів. Загальна кількість втрат армії РФ з початку вторгнення вже перевищила 120 тисяч військових.

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Війна Росії проти України