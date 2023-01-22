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Достигли уровня войны во Вьетнаме: в ISW оценили потери России

Фото: потери России достигли статистики Вьетнамской войны (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские потери в Украине на данный момент близки к общему количеству погибших США во Вьетнамской войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Исторически соотношение раненых и убитых на войне составляет 3:1.

По оценкам Национального архива США, общее количество погибших в боях США во Вьетнаме составляет примерно 58 тысяч человек за восемь лет боевых действий.

За девять лет войны в Афганистане советские войска потеряли 15 000 жизней — порог, который РФ преодолела в мае 2022 года после всего лишь трех месяцев боевых действий.

При оценке потерь аналитики использовали данные разведки США, которые опубликовала газета The Sun.

Согласно публикации, потери российских войск в войне против Украины достигли 188 тысяч человек, среди которых около 47 тысяч могут быть погибшими, пишут аналитики.

Напомним, 21 января украинские военные ликвидировали еще 860 оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения уже превысило 120 тысяч военных.

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Война России против Украины