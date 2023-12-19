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"Досягли значного прогресу". Зірковий промоутер вірить в кар'єрні перспективи Ломаченка

Вівторок 19 грудня 2023 15:57
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"Досягли значного прогресу". Зірковий промоутер вірить в кар'єрні перспективи Ломаченка Фото: Василь Ломаченко програв два з п'яти останніх поєдинків (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Іменитий посередник Боб Арум відкрив завісу щодо подальших планів скандального українського боксера Василя Ломаченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FightHype.com.

35-річний боєць з паспортом України далекий від завершення кар'єри. Натомість його команда запланувала повернення в ринг у чемпіонському поєдинку.

"Ми намагаємося закрити угоду на бій за титул чемпіона світу в легкій вазі між ним і австралійцем Джорджем Камбососом. Я справді вірю, що ми досягли значного прогресу щодо проведення цього бою десь у квітні в Австралії – великій країні з чудовими людьми", – розповів Арум.

Імовірною датою зустрічі Ломаченка та Камбососа в ринзі стало 14 квітня. На кону стоятиме чемпіонський пояс IBF легкого дивізіону. Титул став вакантним після переходу екс-чемпіона Девіна Хейні в першу напівсередню вагу.

Одіозний Ломаченко в 2018-2020 рр. контролював кілька чемпіонських поясів (WBA. WBO, The Ring, WBC). Втратив усі титули в жовтні 2020-го, програвши бій американцю Лопесу. З тих пір українець виграв 3 поєдинки (Накатані, Коммі, Ортіс), а в травні поступився Хейні за рішенням суддів.

До слова, раніше Хейні переміг Прогрейса за рішенням суддів і став чемпіоном WBC нового дивізіону.

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