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Досягли дна журналістики. МЗС розкритикувало французький телеканал за репортаж про окупантів

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Україна, Субота 17 червня 2023 17:59
Досягли дна журналістики. МЗС розкритикувало французький телеканал за репортаж про окупантів Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Знімаючи репортаж на окупованій росіянами українській території, французький телеканал порушує закони України.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Повідомлення TF1 про те, що російські війська знищують нові міста на окупованих територіях України, досягає нового мінімуму журналістики", - наголосив Ніколенко.

Речник підкреслив, що знімаючи даний репортаж журналісти французького телеканалу рекламують так звану могутність російської армії. Ніколенко підкреслив, що такі дії ганьблять тих, хто загинув від російської агресії.

"Крім того,TF1 відвідував окуповані території, порушуючи закони України", - зауважив він.

Скандал з французьким телеканалом

Французьке телебачення вже не вперше потрапило в скандал через відвідування окупованих РФ українських територій. Телеканал TF1 15 червня на своєму YouTube-каналі опублікував репортаж із позицій російських військових на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що вперше схожі дії було зафіксовано у квітні 2023 року. Тоді французький державний телеканал France24 також зняв сюжет на базі російських окупаційних військ. Наразі телеканал видалив його.

Однак МЗС України пообіцяло притягти авторів до відповідальності.

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