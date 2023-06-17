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Достигли дна журналистики. МИД раскритиковал французский телеканал за репортаж об оккупантах

Новина українською →
Украина, Суббота 17 июня 2023 17:59
Достигли дна журналистики. МИД раскритиковал французский телеканал за репортаж об оккупантах Фото: представитель МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Снимая репортаж на оккупированной россиянами украинской территории, французский телеканал нарушает законы Украины.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Сообщение TF1 о том, что российские войска уничтожают новые города на оккупированных территориях Украины, достигает нового минимума журналистики", - подчеркнул Николенко.

Спикер подчеркнул, что снимая данный репортаж журналисты французского телеканала рекламируют так называемое могущество российской армии. Николенко подчеркнул, что такие действия позорят тех, кто погиб от российской агрессии.

"Кроме того, TF1 посещал оккупированные территории, нарушая законы Украины", - отметил он.

Скандал с французским телеканалом

Французское телевидение уже не в первый раз попало в скандал из-за посещения оккупированных РФ украинских территорий. Телеканал TF1 15 июня на своем YouTube-канале опубликовал репортаж с позиций российских военных на оккупированных территориях Украины.

Напомним, что впервые схожие действия были зафиксированы в апреле 2023 года. Тогда французский государственный телеканал France24 тоже снял сюжет на базе российских оккупационных войск. Пока телеканал удалил его.

Однако МИД Украины пообещал привлечь авторов к ответственности.

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