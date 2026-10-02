Польща за досвідом України розробляє "передвоєнний закон", - ЗМІ

Польща розробляє спецзаконопроєкт для підготовки держави та оборонних сил до роботи в умовах повної готовності на випадок війни.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 та Rzeczpospolita .

За словами очільника польського Міноборони, створення документа базується на аналізі та уроках з війни в Україні.

Головна мета - подолати розрив між функціонуванням країни у мирний час та формальним запровадженням воєнного стану.

Косіняк-Камиш наголосив, що уряд зобов'язаний бути готовим до найгірших сценаріїв через зростання безпекових загрози та гібридних атак.

"Якщо іноземні ракети порушують наш повітряний простір, якщо дрони пролітають поруч із кордоном, відбуваються диверсії та глушать GPS - коли нам готуватися, як не зараз?" - сказав він.

Новий документ має усунути прогалини в законодавстві та пришвидшити процеси ухвалення рішень.

Основні нововведення передбачає можливість оперативнішого розгортання польських і союзних сил НАТО до оголошення воєнного стану та повну синхронізацію оборонного планування Польщі із системами Альянсу.

Також підготовку критичної інфраструктури та розширення переліку залучених до оборони служб.

Передбачається і оновлення правил навчання та регламентацію дій цивільних працівників на керівних посадах під час кризи.

Законопроєкт наразі проходить міжвідомчі консультації, після чого його передадуть на розгляд до Сейму.

Влада країни регулярно фіксує безпекові інциденти на тлі війни в Україні. Зокрема, під час російських атак ракети та дрони неодноразово порушували повітряний простір Польщі.

Крім того, спецслужби повідомляють про спроби диверсій на залізниці, кібератаки та випадки пошкодження інфраструктурних кабелів на дні Балтійського моря.