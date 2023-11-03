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Досвідчений офіцер. Зеленський розповів про нового командувача Сил спецоперацій

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Новий командувач Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО ЗСУ) Сергій Лупанчук є досвідченим офіцером, який брав участь у боях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Провів заміну в командному складі ЗСУ. Призначив полковника Сергія Лупанчука новим командувачем ССО. Це досвідчений офіцер, бойовий офіцер, правильний командир і людина, яка може додати нашим ССО нових потужностей", - заявив Зеленський.

За його словами, колишній командувач ССО генерал Віктор Хоренко продовжуватиме виконувати спеціальні завдання у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 листопада, президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Лупанчука на посаду командувача ССО.

Ще одним указом глава держави зняв з посади командувача ССО Віктора Хоренка.

При цьому в мережі жодної інформації про Лупанчука немає.

Більш детально про колишнього командувача ССО Хоренка можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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