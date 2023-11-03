Опытный офицер. Зеленский рассказал о новом командующем Силами спецопераций

"Провел замену в командном составе ВСУ. Назначил полковника Сергея Лупанчука новым командующим ССО. Это опытный офицер, боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим ССО новые мощности", - заявил Зеленский.

По его словам, бывший командующий ССО генерал Виктор Хоренко продолжит выполнять специальные задания в составе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 3 ноября, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Лупанчука на должность командующего ССО.

Еще одним указом глава государства снял с должности командующего ССО Виктора Хоренко.

При этом в сети никакой информации о Лупанчуке нет.

Более детально о бывшем командующем ССО Хоренко можете узнать в материале РБК-Украина.