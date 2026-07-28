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Досвід українських дронів піде на навчання ШІ для США: деталі угоди Swarmer

10:34 28.07.2026 Вт
2 хв
Що відомо про керування роями дронів та угоду між Swarmer та Brightline Interactive?
aimg Лев Шевченко
Фото: рішення компанії (Swarmer)

Виробник програмного забезпечення для автономних дронів Swarmer інтегрує свої технології ройового управління БПЛА з американською платформою SpatialCore компанії Brightline Interactive.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Swarmer.

Деталі партнерства та нові можливості

Згідно з підписаним меморандумом про взаєморозуміння, Swarmer надасть власне програмне забезпечення для координації роїв дронів, яке вже пройшло випробування в реальних бойових умовах. Американська Brightline Interactive об'єднає ці алгоритми зі своєю платформою SpatialCore.

Це дозволить об'єднати дані з різних типів безпілотників та прискорити навчання штучного інтелекту для Пентагону.

Спільна робота охоплюватиме кілька напрямків:

  • Збір даних для ШІ: інтеграція систем дозволить використовувати операційну інформацію з різних моделей БПЛА, включаючи безпілотники тих виробників, які раніше не працювали з Swarmer.

  • Спільні дослідження: компанії проводитимуть спільні R&D-проєкти для прискореної розробки штучного інтелекту та створення єдиного операційного середовища.

  • Вихід на контракти США: Brightline залучить власні контрактні механізми та зв'язки з Міністерством оборони США для просування спільних рішень.

Як зазначив президент Swarmer Алекс Фінк, об'єднання технологій дасть доступ до даних з мільйонів місій, що дозволить навчати AI-моделі значно швидше. Президент Brightline Тейлер Гейтс підкреслив, що партнерство допоможе надати військовим замовникам розширену картину оперативної обстановки на полі бою.

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Бойовий досвід Swarmer

Українсько-американська компанія Swarmer розробляє технології, які дозволяють одному оператору керувати цілою групою автономних БПЛА. Дрони здатні самостійно координувати свої дії у повітрі та розподіляти завдання.

З квітня 2024 року програмне забезпечення компанії вже забезпечило виконання понад 100 000 реальних бойових місій у зоні бойових дій в Україні.

Як повідомлялося, один із найбільших виробників FPV-дронів в Україні, компанія "Генерал Черешня" долучилась до державного проєкту "Приватне ППО", отримала відповідну ліцензію та запускає нові продукти в цьому напрямку.

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