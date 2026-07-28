Опыт украинских дронов пойдет на обучение ИИ для США: детали соглашения Swarmer

Детали партнерства и новые возможности

Согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании, Swarmer предоставит собственное программное обеспечение для координации роев дронов, которое уже прошло испытание в реальных боевых условиях. Американская Brightline Interactive объединит эти алгоритмы со своей платформой SpatialCore.

Это позволит объединить данные разных типов беспилотников и ускорить обучение искусственному интеллекту для Пентагона.

Совместная работа будет охватывать несколько направлений:

Сбор данных для ИИ: интеграция систем позволит использовать операционную информацию из разных моделей БПЛА, включая беспилотники тех производителей, которые раньше не работали с Swarmer.

Совместные исследования: компании будут проводить совместные R&D-проекты для ускоренной разработки искусственного интеллекта и создания единой операционной среды.

Выход на контракты США: Brightline привлечет свои контрактные механизмы и связи с Министерством обороны США для продвижения совместных решений.

Как отметил президент Swarmer Алекс Финк, объединение технологий даст доступ к данным из миллионов миссий, что позволит обучать AI-модели гораздо быстрее. Президент Brightline Тейлер Гейтс подчеркнул, что партнерство поможет предоставить военным заказчикам расширенную картину оперативной обстановки на поле боя.

Боевой опыт Swarmer

Украинско-американская компания Swarmer разрабатывает технологии, позволяющие одному оператору управлять целой группой автономных БПЛА. Дроны способны самостоятельно координировать свои действия в воздухе и распределять задачи.

С апреля 2024 года программное обеспечение компании уже обеспечило выполнение более 100 000 реальных боевых миссий в зоне боевых действий в Украине.