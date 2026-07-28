Опыт украинских дронов пойдет на обучение ИИ для США: детали соглашения Swarmer

Производитель программного обеспечения для автономных дронов Swarmer интегрирует свои технологии роевого управления БПЛА с американской платформой SpatialCore компании Brightline Interactive.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Swarmer.
Согласно подписанному меморандуму о взаимопонимании, Swarmer предоставит собственное программное обеспечение для координации роев дронов, которое уже прошло испытание в реальных боевых условиях. Американская Brightline Interactive объединит эти алгоритмы со своей платформой SpatialCore.
Это позволит объединить данные разных типов беспилотников и ускорить обучение искусственному интеллекту для Пентагона.
Совместная работа будет охватывать несколько направлений:
Сбор данных для ИИ: интеграция систем позволит использовать операционную информацию из разных моделей БПЛА, включая беспилотники тех производителей, которые раньше не работали с Swarmer.
Совместные исследования: компании будут проводить совместные R&D-проекты для ускоренной разработки искусственного интеллекта и создания единой операционной среды.
Выход на контракты США: Brightline привлечет свои контрактные механизмы и связи с Министерством обороны США для продвижения совместных решений.
Как отметил президент Swarmer Алекс Финк, объединение технологий даст доступ к данным из миллионов миссий, что позволит обучать AI-модели гораздо быстрее. Президент Brightline Тейлер Гейтс подчеркнул, что партнерство поможет предоставить военным заказчикам расширенную картину оперативной обстановки на поле боя.
Украинско-американская компания Swarmer разрабатывает технологии, позволяющие одному оператору управлять целой группой автономных БПЛА. Дроны способны самостоятельно координировать свои действия в воздухе и распределять задачи.
С апреля 2024 года программное обеспечение компании уже обеспечило выполнение более 100 000 реальных боевых миссий в зоне боевых действий в Украине.
Как сообщалось, один из крупнейших производителей FPV-дронов в Украине, компания "Генерал Черешня" присоединилась к государственному проекту "Частное ПВО", получила соответствующую лицензию и запускает новые продукты в этом направлении.