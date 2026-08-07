Досвід ДТЕК: ветеранська політика стала частиною стратегії розвитку бізнесу

У ДТЕК розповіли про підхід компанії до повернення ветеранів до цивільної роботи та їхньої адаптації після служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал видання delo.ua .

В ньому зазначається, що зараз ДТЕК супроводжує людину практично на всьому її шляху - від мобілізації до повернення в команду, професійного розвитку та побудови подальшої кар'єри.

Водночас компанія розвиває й зовнішній напрям роботи – підтримує ветеранське підприємництво, бере участь у створенні інклюзивних практик і співпрацює з партнерами, щоб успішні рішення можна було масштабувати за межами самої компанії.

"У 2024-2025 роках ДТЕК запросив зовнішніх експертів із безбар'єрності, які провели комплексний аудит виробничих майданчиків компанії. Його результатом стали конкретні рекомендації щодо модернізації робочих просторів та створення комфортних умов для ветеранів із пораненнями чи інвалідністю", - наголосила HR-директорка ДТЕК Олена Семич.

В матеріалі підкреслили, що головним показником залишається те, наскільки успішно людина повертається до професійної реалізації.

"Досвід ДТЕК демонструє, що ветеранська політика поступово перестає бути окремим напрямом корпоративної соціальної відповідальності. Вона стає частиною стратегії розвитку бізнесу - такою ж важливою, як інвестиції у технології, модернізацію виробництва чи розвиток нових напрямів діяльності", - наголосили в матеріалі.