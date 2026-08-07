Опыт ДТЭК: ветеранская политика стала частью стратегии развития бизнеса

В ДТЭК рассказали о подходе компании к возвращению ветеранов к гражданской работе и их адаптации после службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал издания delo.ua .

В нем отмечается, что сейчас ДТЭК сопровождает человека практически на всем его пути - от мобилизации до возвращения в команду, профессионального развития и построения дальнейшей карьеры.

В то же время, компания развивает и внешнее направление работы – поддерживает ветеранское предпринимательство, участвует в создании инклюзивных практик и сотрудничает с партнерами, чтобы успешные решения можно было масштабировать за пределами самой компании.

"В 2024-2025 годах ДТЭК пригласил внешних экспертов по безбарьерности, которые провели комплексный аудит производственных площадок компании. Его результатом стали конкретные рекомендации по модернизации рабочих пространств и созданию комфортных условий для ветеранов с ранениями или инвалидностью", - подчеркнула HR-директор ДТЭК.

В материале подчеркнули, что главным показателем остается то, как успешно человек возвращается к профессиональной реализации.

"Опыт ДТЭК демонстрирует, что ветеранская политика постепенно перестает быть отдельным направлением корпоративной социальной ответственности. Она становится частью стратегии развития бизнеса - столь же важной, как инвестиции в технологии, модернизацию производства или развитие новых направлений деятельности", - подчеркнули в материале.